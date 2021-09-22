Почти гениально 10+ людей, которые реализовали свои самые безумные идеи

22 сентября 2021 , 22:57
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Источник:

Reddit

Если очень сильно захотеть – то можно сделать просто все, что угодно. Герои нашей подборки именно из таких людей. Их никто не понимал, но они все равно реализовали свои самые странные идеи.

Только для чего они это делали – кто знает. Кажется, их творения находятся на той же грани между гениальностью и безумием. Только посмотрите на эти фотографии... Некоторые вещи выглядят максимально странно.

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Фарфоровый бургер

Фото reddit

Просто мохнатый скелет

Фото reddit

Черепа и ананас. Что общего?

Фото reddit

Автомобиль, который улыбается

Фото reddit

Странно, но забавно

Фото reddit

 

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Что это вообще такое?

Фото reddit

Туфельки из Lego

Фото reddit

Стильно!

Фото reddit

Действительно американский бильярдный стол

Фото reddit

Люстра для баскетболиста

Фото reddit

 

 

Автор: Петро Синєокий