Почти гениально 10+ людей, которые реализовали свои самые безумные идеи
22 сентября 2021 , 22:57Читати новину українською
Источник:Reddit
Если очень сильно захотеть – то можно сделать просто все, что угодно. Герои нашей подборки именно из таких людей. Их никто не понимал, но они все равно реализовали свои самые странные идеи.
Только для чего они это делали – кто знает. Кажется, их творения находятся на той же грани между гениальностью и безумием. Только посмотрите на эти фотографии... Некоторые вещи выглядят максимально странно.
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