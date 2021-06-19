По данным исследований , половина всех тех, кто похудел, уже через 5 лет полностью вернутся к своему прежнему весу. Опытный диетолог Мелани Макгрис, не раз наблюдала такие случаи на своей практике. К счастью, она знает несколько способов держать себя в желаемой форме, к которой вы так долго шли.

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Взвешивайтесь еженедельно

В масштабном исследовании в США приняли участие более 10 тысяч человек, которые потеряли 13 и более килограммов и удерживали этот вес по крайней мере год. У большинства участников есть одна общая привычка – чаще взвешиваться. Мелани Макгрис считает, что взвешивания хотя бы раз в неделю побуждает человека дольше держать свой вес под контролем. Среди других общих черт эксперт назвала следующие:

завтрак ежедневно

пища с умеренным содержанием жира

регулярная физическая активность каждый день

Контролируйте свой вес / Фото Unsplash

Договаривайтесь с собой

Планируете оставаться стройными всю жизнь? Эксперт не советует жестко себя ограничивать , вы так долго не протянете. Вместо этого лучше идти на компромиссы с самим собой:

Вы заключите с собой договоренность: у вас всегда половину тарелки занимают овощи, где бы вы ни были, или что вы побалуете себя какой-то выпечкой на вечеринке, но пропустите закуски,

– приводит примеры Мелани

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Планируйте свое похудение

Большинство людей достигают желаемого веса за полгода. Диетолог советует заблаговременно запланировать на это время поход к диетологу или к другому специалисту, который помогает вам похудеть. Так вы будете чувствовать ответственность. О физической активности тоже нужно подумать заранее , составив себе план занятий с тренером:

Вы не можете просто сидеть на диете несколько недель или месяцев, а потом забыть об этом – думайте на перспективу. Особенно это касается людей, которым поставили диагноз ожирение,

– говорит эксперт

Распланируйте свое похудение заранее / Фото Pexels

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Следите за полезными привычками

Понятно, что всю жизнь быть в одном весе невозможно. Вес человека может колебаться – и это нормально. Однако если через некоторое время после похудения вы заметили, что снова набирали несколько килограммов, то пересмотрите свое питание и образ жизни и быстрее возвращайтесь к полезным привычкам, не дожидаясь. Вот почему: