Попробуй найти: 10+ случайных вещей, которые идеально замаскировались под окружение
Источник:Reddit
Чипсы, которые из-за цвета сливаются со столешницей на кухне, или узор шорт, точно такой же, как у старого кресла. Все эти невероятные совпадения пользователи обнаружили совершенно неожиданно.
Некоторые из этих предметов настолько хорошо вписались в окружение, что их можно потерять! Предлагаем немного развлечься и получить истинное удовольствие от подборки вещей, которые неожиданно гармонично сочетаются между собой, как будто изготовлены из одного материала.
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Попробуйте найти чипсы на этой столешницы
Фото Reddit kid-hopsicle
Чехол точно такой же, как стол в ресторане
Фото Reddit skidz007
Будто специально подобрала такие туфли!
Фото Reddit MrsBarnes1988
Тарелка прекрасно подходит под футболку
Фото Reddit TheGunt123Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO
С этим тату стоит носить только такую рубашку
Фото Reddit the_soup_whisperer
Попробуйте найти здесь чехол для планшета
Фото Reddit duano_dude
Текстуры сыра и стола просто идентичны!
Фото Reddit Jester6641
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Кажется, рисунок на чашке делали с фото этого стадиона
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Эти шорты сделали из остатков обивки для кресла?
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Кроссовки идеально сочетаются с полом
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