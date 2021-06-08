Без обид, но: учимся правильно воспринимать критику – советы эксперта

В любой работе мы сталкиваемся с критикой со стороны руководства или коллег. Кто-то делает из этого выводы, другой же – паникует и воспринимает крайне негативно. Эксперт знает простое 2-минутное упражнение, которое поможет вам спокойнее относиться к критике.

Критические замечания – часть карьерного пути любого человека. Уместна критика не заталкивает вас на задние ряды, а помогает расти, становиться увереннее и совершенствовать навыки. Впрочем, когда вам указывают на пробелы в работе, в которую вы вложили всю свою душу, усилия и время, это действительно воспринимается очень болезненно.

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Тогда кажется, что это – провал, что руководитель критикует ваши профессиональные способности или еще хуже – личные качества. Карьерный коуч Мелоди Вайлдинг рассказывает, как себя вести в ситуации, когда вашу работу или идею раскритиковали.

Почему мы плохо воспринимаем критику

Исследования показывают, что некоторые люди от природы слишком чувствительны, поэтому события могут влиять на них сильнее, чем на остальных людей. Такая чувствительность имеет и негативные последствия:

человек много внимания уделяет поведению других и их оценке;

слишком важным становится чужое одобрение;

гиперчувствительный человек начинает по-своему интерпретировать ситуации и вкладывать в них свой смысл.

Поэтому критические замечания других, негативное мнение о его работе для такого человека становятся настоящей катастрофой.

Для гиперчувствительных людей критика – настоящая катастрофа / Фото Pexels

Как справиться с негативными отзывами о вашей работе

Мелоди Вайлдинг отмечает, что самое главное – это отделить критику, направленную на вашу деятельность, от критики, касающейся вас как личности. К тому же такие замечания могут содержать очень ценную для вас, как для профессионала, информацию, и важно эти "зерна истины" отделить и не позволять эмоциям управлять вами.

Поэтому она предлагает воспользоваться эффективным 2-минутным упражнением и отделить эмоции от конструктивных моментов:

1. Возьмите лист и разделите его на 4 колонки

Лучше писать на бумаге, а не печатать на компьютере. Согласно исследованиям, именно письмо от руки эффективнее: помогает высвободить эмоции и изменить деятельность.

2. В первую колонку выпишите все, что вам сказали

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Напишите слово в слово, что вам сказал человек, такими же формулировками. Не преувеличивайте и не заменяйте более эмоциональными синонимами – только факты.

Выпишите, что конкретно вам сказали / Unsplash

3. Во второй колонке – ваше недовольство

Перечислите все моменты в критике, которые вам не понравились. Что, по вашему мнению, было несправедливо, в чем тот человек был неправ. Это ваш шанс высвободить негативные эмоции: злость, разочарование, печаль.

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4. В третьей колонке – правда

Эмоции вы уже вылили, теперь время для трезвых размышлений. Здесь напишите все, в чем ваш критик оказался прав. Чем этот человек руководствовался, когда давал такой отзыв? В чем вы действительно ошиблись? Какие полезные советы получили? Получили ли вы новую возможность или узнали какую-то новую информацию, как она может вам помочь в будущем?

Подумайте, что ценного вы можете взять от критики / Фото Freepik

5. Дальнейшие шаги

Наконец, распишите план действий. Что вы будете делать дальше? Вы можете подробнее обсудить с человеком его советы, внести правки в свой проект или просто запомнить полученную информацию и двигаться дальше.

Это упражнение не занимает много времени. Однако оно поможет вам адекватно реагировать на критику, быстрее справляться с негативными эмоциями и брать от таких замечаний только полезное.