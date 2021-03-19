К сожалению, мы привыкли большинство своих эмоций сдерживать. Мужчинам предписывают не плакать, а женщин, которые выражают свое раздражение или гнев считают чуть ли не истеричками. Сдерживание эмоций может вам навредить, поэтому важно научиться их выражать.

С детства нас учили сдерживать или даже стыдиться проявлений эмоциональности. Но Психолог Наталья Борисова считает, что подавление своих эмоции может привести к напряжению или даже проблемам со здоровьем.

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Почему так важно выражать эмоции

Для людей нормально реагировать на события или внешние раздражители различными эмоциями, это естественная реакция.

Если вы все время подавляете их, не давая выхода, то рано или поздно - просто "взорветесь" и неважно, были ли это положительные или отрицательные эмоции ", – отмечает психолог.

Именно поэтому важно вовремя распознать свою эмоцию и даже мысленно четко назвать ее. Выражать же эмоции нужно адекватным способом: "Просто проговорить вслух или через физическую активность, если это агрессия", – приводит примеры Наталья Борисова.

Сдерживание эмоций приводит к плохим последствиям / Фото Pexels

Как это сделать правильно

Психолог дала три универсальные советы, которые помогут каждому больше никогда не сдерживать свои эмоции.

1. Правильно высказывайтесь

Прежде всего не бойтесь честно признаваться самому себе в своих эмоциях. Используйте такие местоимения как "Я", "Мне": "Допустим:" мне очень приятно ", или" я расстроилась из-за ... ".

Признайте эмоции перед самим собой / Фото Pexels

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2. Заведите дневник

Мы уже рассказывали, почему регулярно вести дневник – это хорошее решение, и в чем его преимущества. Психологиня также советует сначала просто записывать все, что чувствуете, если вам трудно говорить об этом вслух:

Так вам будет легче фокусироваться на своих ощущениях и понимать особенности своего эмоционального состояния,

– говорит эксперт.

Заведите дневник эмоций / Фото Pexels

3. Примите свои эмоции

Если внутри кипит буря чувств, а вы чувствуете себя скованно, то запомните: ничего не возникает просто так. Вы не на пустом месте начали чувствовать злость или раздражение, всему есть причина. Вспоминайте об этом и постарайтесь принимать любые свои эмоции, как плохие, так и хорошие:

Это позволит вам не сковывать себя, а наоборот свободно и смело реагировать на происходящее,

– отмечает психолог.