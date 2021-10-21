Как правильно знакомиться в Интернете без разочарований: 4 главных правила

Знакомства в сети не теряют своей популярности, а с появлением специальных приложений стали для многих единственным вариантом для поиска второй половинки. Но среди тысяч кандидатов легко растеряться и застрять в череде неудачных переписок и свиданий.

Несмотря на все удобство онлайн-знакомств, такой способ далеко не идеален. Потенциальный партнер может быть с вами не до конца честным, а в реальности и вовсе стать настоящим разочарованием. Чтобы не попасть в такую ​​передрягу, стоит прислушаться к нескольким простым и действенным советам психолога Эли Финкеля, которые он дал для тех, кто ищет свою любовь в сети.

Рекомендуем Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

Не затягивайте

Можно бесконечно листать приложения для знакомств в поисках того самого, идеального кандидата. Однако все познается на практике.

Лучше сразу определить главные пункты, которым должен соответствовать ваш избранник: возраст, место жительства, предпочтения и т.д., и отсеять кандидатов, с которыми у вас в критические разногласия. К примеру, вам близки ценности феминизма, а в его анкете вы сразу увидели непристойные шутки о женщинах. Или вы не рассматриваете партнеров, имеющих детей или которые уже были женаты.

Все остальное – это мелочи, которые можно обсудить уже в процессе общения. Поэтому выбирайте кандидата, который подпадает под ваши основные критерии и сразу переходите к личной переписке.

Не затягивайте с выбором собеседника / Фото Pexels

Доверяйте своим ощущениям

Хоть анкета и дает много информации о человеке, но это все еще сухое описание целой личности. Даже если по пунктам в анкете вы выбрали мужчину своей мечты, вам вполне может не понравиться стиль общения.

Все же стоит полагаться на интуицию и отслеживать, как вы себя чувствуете в процессе разговора с человеком. Если вас что-то смущает или напрягает, лучше не продолжать переписку.

Назначайте встречу как можно скорее

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Длинные переписки – это очень романтично в начале знакомства, но ничего не заменит живого общения. Не тяните и договаривайтесь о встрече с кандидатом, который вас искренне заинтересовал. Иначе чисто по сообщениям вы рискуете выстроить себе определенный образ человека, которого еще даже не видели, а потом разочароваться, если он не будет соответствовать вашим ожиданиям.

Выбирайте правильно место

В первую же встречу гулять по пустому парку вечером – не лучшее решение из соображений безопасности. Вместе с тем не стоит приглашать человека в театр, в кино или на вечеринку, ведь там много людей, и вам обоим будет просто неудобно разговаривать.

К теме Как понять, что с вами флиртуют: 10 неочевидных признаков

Для первой встречи подойдет какое-то заведение / Фото Pexels

Лучшим вариантом будет уютная кофейня, где можно и спокойно пообщаться, и чувствовать себя при этом комфортно.