Редактор британского Psychologies Сьюзи Гривз дала 8 практических советов, которые она услышала от коуча Хелен Фостер. Они помогут всем, кто боится выступать на публику, преодолеть свои страхи и стать первоклассным оратором.

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Не затягивайте

В идеале речь должна длиться не более 20 минут , а эксперты образовательной платформы TED Talk советуют говорить в пределах 17-18 минут. В таком случае вы даете аудитории максимально полезную информацию и можете удержать их внимание, поэтому ваше выступление ярко запомнится.

Добавьте картинок

Вам все же нужно выступать дольше? Разбавляйте устную речь визуальной частью. Показывайте все, что можно показать на картинке: графики, картины, карты, рисунки, видео, иллюстрации. Такие вещи не стоит описывать только на словах.

Добавьте к выступлению визуал / Фото Unsplash

Шутите

Еще один способ изменить жанр в длинном выступлении и вновь завоевать внимание публики – это шутки. Расскажите после определенного тематического блока в вашей речи какую-то веселую историю . Вы можете не быть непосредственным участником событий, однако история должна быть увлекательной и необычной, чтобы слушателям не хотелось отвлекаться.

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Не бойтесь эмоций

Вы обычный человек, и если история, которую вы рассказываете, вызывает у вас самого смех или слезы – это круто. Так аудитория понимает, что вам самим интересный предмет речи, что он способен так сильно задевать, а значит и им стоит обратить на это внимание.

Задавайте вопросы

Добавляйте больше интерактива в речь. Ставьте простые вопросы , над которыми не нужно долго думать, предлагайте слушателям обсудить тему между собой , а потом прокомментируйте несколько ответов. Это прекрасно завлекает аудиторию к самому выступлению. Однако не переборщите – такая "игра" должна длиться не более 5 минут, иначе вы рискуете слишком отклониться от темы.

Общайтесь с аудиторией / Фото Freepik

Вы можете чего-то не знать

Будьте с аудиторией искренние. Если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, так и говорите . Не выдумывайте на ходу любой ответ и не обманывайте людей – это всегда видно, и такие вещи подрывают ваш авторитет.

Конец – самое главное

Люди больше запоминают конец . Поэтому хорошо продумайте, какими словами вы завершите свою речь, какую яркую мысль должны запомнить слушатели.

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Подготовка – залог успеха

Спонтанность в речи и незапланированные шутки – это замечательно. Однако подготовленный оратор всегда будет лучше выглядеть , чем тот, кто придумывает речь на ходу. Не пренебрегайте подготовкой.