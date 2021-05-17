Редактор британского Psychologies Сьюзи Гривз дала 8 практических советов, которые она услышала от коуча Хелен Фостер. Они помогут всем, кто боится выступать на публику, преодолеть свои страхи и стать первоклассным оратором.
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Не затягивайте
В идеале речь должна длиться не более 20 минут, а эксперты образовательной платформы TED Talk советуют говорить в пределах 17-18 минут. В таком случае вы даете аудитории максимально полезную информацию и можете удержать их внимание, поэтому ваше выступление ярко запомнится.
Добавьте картинок
Вам все же нужно выступать дольше? Разбавляйте устную речь визуальной частью. Показывайте все, что можно показать на картинке: графики, картины, карты, рисунки, видео, иллюстрации. Такие вещи не стоит описывать только на словах.
Добавьте к выступлению визуал / Фото Unsplash
Шутите
Еще один способ изменить жанр в длинном выступлении и вновь завоевать внимание публики – это шутки. Расскажите после определенного тематического блока в вашей речи какую-то веселую историю. Вы можете не быть непосредственным участником событий, однако история должна быть увлекательной и необычной, чтобы слушателям не хотелось отвлекаться.
Не бойтесь эмоций
Вы обычный человек, и если история, которую вы рассказываете, вызывает у вас самого смех или слезы – это круто. Так аудитория понимает, что вам самим интересный предмет речи, что он способен так сильно задевать, а значит и им стоит обратить на это внимание.
Задавайте вопросы
Добавляйте больше интерактива в речь. Ставьте простые вопросы, над которыми не нужно долго думать, предлагайте слушателям обсудить тему между собой, а потом прокомментируйте несколько ответов. Это прекрасно завлекает аудиторию к самому выступлению. Однако не переборщите – такая "игра" должна длиться не более 5 минут, иначе вы рискуете слишком отклониться от темы.
Общайтесь с аудиторией / Фото Freepik
Вы можете чего-то не знать
Будьте с аудиторией искренние. Если вы не знаете ответа на какой-то вопрос, так и говорите. Не выдумывайте на ходу любой ответ и не обманывайте людей – это всегда видно, и такие вещи подрывают ваш авторитет.
Конец – самое главное
Люди больше запоминают конец. Поэтому хорошо продумайте, какими словами вы завершите свою речь, какую яркую мысль должны запомнить слушатели.
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Подготовка – залог успеха
Спонтанность в речи и незапланированные шутки – это замечательно. Однако подготовленный оратор всегда будет лучше выглядеть, чем тот, кто придумывает речь на ходу. Не пренебрегайте подготовкой.
Составьте план, напишите пункты на карточках или держите перед глазами целый текст – что угодно подойдет, лишь бы в процессе выступления вы не терялись и знали, куда подсмотреть. Спикер, который несколько минут пытается вспомнить, о чем ему дальше говорить, выглядит совсем неубедительно.