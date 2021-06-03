Без нарядов и короны: как принцессы Disney проводили бы время на карантине – 15 иллюстраций

Только представьте, если бы каждой принцессе из вселенной Disney пришлось просидеть несколько недель в самоизоляции. Чем бы они занимались? Убирали, заказывали еду, красили ногти или мечтали о принцах? Двое итальянцев не просто представили все эти сцены, но и воплотили их в жизнь в своих забавных иллюстрациях.

Итальянские художники Лоренца Ди Сепия и Марко Барретта создали интересный проект с 15 рисунков, на которых Рапунцель, Ариэль, Золушка и другие любимые принцессы Disney появляются в необычном образе. Как и всем нам, в определенный период им пришлось закрыться дома и переживать карантин в собственной квартире. На красочных иллюстрациях художникам удалось прекрасно передать характер каждой принцессы.

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В 4 стенах принцессы занимают своими хобби, спят, украшают комнату и просто скучают. Одним словом – проживают карантин, как и любой обычный человек. И по этому так интересно наблюдать, видя в недосягаемой диснеевской принцессе себя.

Рапунцель

Жасмин

Спящая Красавица

Итальянцы начали создавать милые иллюстрации в таком стиле еще в 2012 году. Тогда Лоренца Ди Сепия работала 2D-аниматором: делала мультфильмы, рекламы, клипы и т.п., а Марко Барретта тогда занимался фотографией, видео и документальными фильмами. У них получился замечательный творческий тандем, и они начали создавать иллюстрации под названием Simple & Madama.

Ариэль

Мерида

Художники признаются, что хотят, чтобы каждый человек мог узнать в этих жизненных сценах себя и увидеть, что даже принцессы занимаются обычными будничными дело и переживают сложные недели, запертые в квартире.

Мулан

Эльза и Анна

Золушка

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Тиана

Белоснежка

Анастасия

Бель

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Покахонтас

Моана

Принцесса Лея

Все изображения: инстаграм Simple & Madama.