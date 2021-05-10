Мы так много времени проводим сгорбленными, сидя за компьютером, а затем – листая ленту в телефоне, что плечи и бедра становятся очень напряженными. Инструктор по йоге Хилари Райт показала простое упражнение, которое сделает настоящее чудо: дыхание станет спокойным, тело – расслабится, мышцы станут более гибкими.

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Эксперт отмечает, что выполнять это упражнение можно как днем, так и утром перед работой или вечером дома. При этом совершенно не важен ваш уровень подготовки. Вам не нужно уметь стоять на голове или садиться на шпагат, чтобы помочь своему тело отдохнуть от долгого сидения в неправильном положении.

Как выполнять упражнение

Сделайте глубокий выпад вперед и поднимите руки вверх. Старайтесь, чтобы колено не выходило слишком вперед и было согнуто под углом в 90 градусов, а бедра – смотрели вперед, не поворачиваясь в сторону. Спину держите прямо.

Эта позиция уже поможет "раскрыть" ваши бёдра и снимет напряжение с поясницы.

Скриншот с видео Today

Далее опустите руки за спину и переплетите руки в замок. Так вы "раскрываете" и растягиваете свой грудной отдел, избавляетесь от напряжения в спине.

Скриншот с видео Today

Задержитесь в таком положении на 10-20 циклов вдоха и выдоха, в зависимости от вашей физической подготовки. Дышите глубоко, не спеша.

Скриншот с видео Today

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Медленно поднимите руки вверх и вернитесь в исходное положение. Повторите то же с другой ногой.