Как провезти больше багажа в самолете: лайфхак с наволочкой от путешественницы

Если во время путешествия все ваша одежда не помещается в багаж, не спешите расстраиваться. Перевезти в самолете чуть больше вам позволит обычное постельное белье.

О хитром лайфхаке рассказала путешественница с опытом – австралийский блогер Мари Фе. Она выложила короткое видео, которое удивило подписчиков, на их общей с мужем странице в инстаграме.

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В ролике девушка показала, как вместо дорожной сумки она использовала в качестве ручной клади обычную белую наволочку. Дома она полностью набила ее своей одеждой и отправилась с необычным аксессуаром в аэропорт.

Девушка использовала подушку как место для дополнительного багажа / инстаграм Мари Фе и Джейка Сноу

Самодельную подушку Мари спокойно провела в самолет вместе с рюкзаком, зарегистрированным в качестве ручной клади. Таким образом она значительно сэкономила место, и ей не пришлось доплачивать за дополнительные килограммы багажа.

К тому же, как показала девушка дальше в видео, необычную подушку можно вполне использовать не только как вместилище для вещей, но и по назначению. Во время полета она подложила ее под голову – так спать в пути значительно комфортнее.

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На такой подушке можно даже спать в самолете / инстаграм Мари Фе и Джейка Сноу

Полезный лайфхак для путешественников понравился 60 тысячам пользователей, которые благодарили блогера за совет, ведь до такого мог бы додуматься далеко не каждый. Некоторые даже пообещал как можно скорее проверить этот способ:

"Звучит как отличная идея"

"Это так разумно! Я обязательно сделаю это в моей следующей поездке"

"Это просто гениально"

"Я просто обязан попробовать это"

Мари и Джейк – известная на просторах инстаграма пара путешественников, у которых на странице 1,1 миллион подписчиков. Вместе они путешествуют по всему миру и выкладывают в соцсети не только эстетические совместные фото и видео, но и полезные советы, как сделать путешествия более интересными и удобными.

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