Путешествие во времени: 10+ фото, на которых люди воспроизводят старые снимки
Источник:Reddit
Распространенная в сети тенденция точно повторять детские или подростковые фото во взрослом возрасте не сбрасывает обороты. У людей получаются забавные и трогательные сравнения, которые показывают, как быстро летит время.
Братья и сестры повторяют такие же позы и гримасы, как на старых семейных фото, а дети фотографируются точно в тех же местах, где когда-то фотографировались и их родители. Такие снимки позволяют по-настоящему путешествовать в прошлое без времени машины.
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"Я с моим новорожденным сыном и мой отец, который держит меня младенцем на руках"
Фото Reddit mrn00bton
"Кузены в 1998 году и сейчас! Мало что изменилось"
Фото Reddit dokidokiStrider
"На 60-летие моей мамы мы с братьями воспроизвели фото моего первого дня в детском саду"
Фото Reddit tyree731
Красавицы на обеих фото!
Фото Reddit livingroomipadЧто может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO
Такие же милые мальчишки
Фото Reddit guilhasbranc0
Тот же пляж с разницей в 25 лет
Фото Reddit AlexRudi
"Белый забор убрали, и деревья выросли, но ведь прошел 61 год!"
Фото Reddit leave171
"Прошло 34 года"
Фото Reddit St3zus
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А здесь разница в 40 лет
Фото Reddit markobeardo
"3 сестры, фото с разницей в 37 лет. Я не знаю, почему нам понадобилось так много времени, чтобы сделать это фото"
Фото Reddit emilyalamode
"Через 20 с лишним лет мы все еще кучка грязных мальчишек"
Фото Reddit MisterOn