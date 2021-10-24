Разливает кофе и превращает это в искусство: креативные картины итальянской художницы

Кто сказал, что рисовать можно только красками? Художнице из Италии удалось найти вдохновение даже в разлитой на стол кофе. Там, где кто-то увидел бы неприятность, Джулия Бернарделли увидела сюжеты для картин, благодаря чему прославилась в сети.

Все началось с неудачи

В свое время 34-летняя художница окончила Академию изобразительных искусств Болоньи. Однако к такому необычному виду искусства она пришла не сразу, а помог ей в этом обычный случай.

Актуально Воспоминания о лете: игристые вина SHABO Special Edition и сезонные фрукты

Как-то Джулия рисовала, держа в одной руке кисточку, а в другой – чашку свежего кофе. В какой-то момент она слишком быстро взмахнула рукой – и кофе растеклось по всему полотну. Как настоящая художница, женщина не растерялась, а посмотрела на эту неудачу с другой стороны.

Она взяла кисточку и попыталась направить коричневую жидкость в нужное ей направление. После первой же попытки Джулия разглядела потенциал в "кофейном" искусстве и начала создавать другие картины в таком же стиле.

Для своих картин художница вдохновляется разными вещами: известными архитектурными сооружениями, произведениями искусства, кинематографом и просто бытовыми сценами. В ее портфолио есть и изображение Эйфелевой башни, и "Сотворение Адама" Микеланджело и герои популярного испанского сериала "Бумажный дом".

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Кофе принесло популярность в сети

Со временем работы итальянки становились все более искусными – сейчас она считается одной из лучших художниц, которые рисуют кофе в таком стиле. Настоящую славу Джулия Бернарделли получила в соцсетях. На ее страницу в инстаграме подписаны более 100 тысяч пользователей, увлекающихся талантом художницы.

К теме Умельцы превратили старый хлам в трендовую одежду: 15 стильных примеров

Сейчас Джулия сотрудничает со многими известными брендами и даже расширила свое портфолио. Она начала создавать картины с другими продуктами: фруктами, мороженым, макаронными изделиями и тому подобное. И все же ее визитной карточкой остаются картины из кофе.