Страх неизвестного может просто парализовать и не позволять изменить свою жизнь к лучшему. А что, если свое дело прогорит? А что, если не удастся найти новую работу? А что, если сброшенные килограммы вернутся? Подобные сомнения знакомы каждому. И психолог Роман Кузнецова предлагает попробовать составить детальный план, после которого все страхи и неуверенность исчезнут, а сделать первый шаг будет в разы проще.

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Главное – конкретика

Нужно составить конкретный список изменений , которые вы хотите осуществить. Получить повышение или просто новую полезную привычку – пишите все. "Хочу хорошей жизни" – не сработает, это слишком абстрактно.

Выпишите причины

Честно признайтесь самому себе, для чего вам это изменение . Новая должность нужна ради самореализации и большего заработка или для того, чтобы что-то доказать окружающим? На этом этапе некоторые цели могут отпасть, а вот те, что останутся, получат мощную мотивацию : "Ответ на эти вопросы будет вас мотивировать в тяжелые времена и не позволять сдаваться", – говорит психолог.

Выпишите причины таких изменений / Фото Freepik

Распишите основные шаги

Подумайте, какие конкретные действия могут привести к этому изменению, поэтапно, и чего вам сейчас не хватает для осуществления мечты. Просто написать "Заработаю денег и решу проблему" нельзя, потому что на самом деле вам это никак не поможет. Как вы будете зарабатывать деньги и как с их помощью решать проблему – вот ответы.

Помощь можно планировать

На определенном этапе вам могут помочь знакомые люди, у которых есть нужная вам информация, опыт, знания, ресурсы и т.д. Выпишите этих людей в табличку и что именно они могут вам дать.

Подумайте, к кому вы можете обратиться за помощью в / Фото Unsplash

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К примеру, вы планируете открыть кафе. Вы вспоминаете, что ваша подруга также работает в кафе и может познакомить с парнем, который разбирается в сортах кофе. А этот парень уже может дать вам необходимую информацию для бизнеса.

"Мой план работает, если..."

Выпишите признаки, по которым вы поймете, что приближаетесь к цели. К примеру, все идет по плану, если вы сделали первый взнос за аренду помещения, собрали все необходимые документы, уже договорились о поставках продуктов для кафе и тому подобное.

Предусматривайте трудности

А трудности будут в любом случае. Поэтому лучше сразу на бумаге, предусмотреть худший вариант и продумать, как вы будете эти препятствия преодолевать, чем потом вас это застанет врасплох.

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Планы нужно просматривать