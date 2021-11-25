Родители решили подарить дочери авто: она недовольна

18-летняя Присцила пожаловалась на видео в том, что ее родители собираются подарить ей на день рождения авто. Она была очень недовольна этим подарком.

Такое поведение девушки не оценили ни родители, ни комментаторы в соцсети. Подробнее об этой истории читайте дальше.

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Девушке не понравился подарок

Присцила надеется, что это шутка, и родители ей действительно не подарят минивэн на ее 18-й день рождения. Это она сообщила на видео, опубликованном в токтоке. После этого ее назвали "уродом".

В пятницу мой 18-й день рождения, и я молюсь Богу, что моя семья играет злую шутку, что они купили мне минивэн с моим именем на номерном знаке,

– "жалуется" девушка.

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Она рассказывала, что это "не наглость". Больше всего девушку возмутил именно именный номерной знак. Один из пользователей поддержал девушку:

Это имя на части номерного знака заставило бы меня одичать,

– сказал комментатор.

@costconewchicken Ни в коем случае моя мама меня так не поступает ♬ подмигнуть -

Видео быстро стало популярным и его просмотрело 2 миллиона человек. Почти все пользователи подвергли критике капризного подростка за такое поведение: