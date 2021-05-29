Романтический завтрак в постель: 6 необычных идей для удачного сюрприза

Как приятно делать своим любимым сюрпризы! Кому же не понравится проснуться от ароматов свежесваренного кофе и ароматной выпечки или яичницы? Такой подарок не требует больших средств или времени, лишь немного фантазии и любви.

Мы уже рассказывали о секретах идеального завтрака в постель. Теперь вы знаете как все удачно организовать, самое время добавить немного креатива! Ваша вторая половинка любит читать утром или для нее жизненно важное оформления блюд? У каждого свои предпочтения. Ловите несколько интересное идей, как сделать этот приятный романтический момент еще более оригинальным, чтобы угодить партнеру.

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Полезный завтрак

Людям, которые тщательно следят за своим здоровьем и выбирают только полезную пищу, вряд ли понравится завтрак с кучей жареных яиц или сладкого. Лучше выбрать сытные и вкусные альтернативы: творожная запеканка, плющенная овсянка, свежие ягоды и фрукты, тосты с авокадо или рыбой и сливочным сыром или смузи. А если вы еще и калории отдельно посчитаете, цены вам не будет!

Приготовьте полезный завтрак / Фото Unsplash

Домашнее утро

Любителям домашнего уюта можно организовать самый теплый в мире завтрак, совсем как в детстве. Собственноручно пожаренное сырники, присыпанные сахарной пудрой, или блины, малиновое варенье, теплое какао с маршмеллоу или травяной чай – то что надо. Не забудьте о пушистом пледе и красивом деревянном подносе.

Уютный домашний завтрак / Фото Unsplash

Для сладкоежек

Некоторые утром терпеть не могут жареные или вареные блюда, зато подкрепиться чем-то сладеньким они только за! Включайте фантазию на полную и спешите утром в ближайшую пекарню за свежим миндальным круассаном, чизкейком или маффинами со смородиной. Или попробуйте самостоятельно приготовить аппетитные панкейки с кленовым сиропом или хрустящие вафли.

Завтрак для настоящих сладкоежек / Фото Unsplash

Выложите это все на поднос с кружевными салфетками рядом с лавандовым латте, разложите мармеладных мишек или другой сладкий декор – готово, вы покорили сердца сладкоежки!

Романтический завтрак

Для чувственных натур подойдет только такой завтрак. Не так важно, что именно из пищи вы приготовите, главное – как можно больше знаковых деталей. Несколько напечатанных совместных фото, печенье с романтическим предсказанием или мыла интимная записка растрогает вашу вторую половинку, а нежные цветы принесут истинное удовольствие. Блины или другая еда в форме сердечек также будет, как никогда, уместна в это особое утро.

Поставьте свежие цветы во время завтрака / Фото Unsplash

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Праздник с самого утра

Пусть утро будет не просто романтичным, а даже торжественным. Наполните его игривым настроением, добавив к завтраку бокал любимого игристого вместо привычного кофе или чая. Вместе со свежими фруктами, десертом или популярным сэндвичем "Крок-мадам" это станет прекрасным праздничным началом дня.

Изысканный завтрак с игристым / Фото Pinterest

Как из Pinterest

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Настоящие эстеты не будут пробовать пищу, если она некрасиво оформлена. Поэтому подарите любимому в это утро эстетическое удовольствие. Подберите изысканный белый поднос, салфетки в цветовой гамме комнаты и лаконичные белые тарелки, яйца подавайте на специальной подставке, а настоящий крепкий кофе – в маленькой изящной чашке. Поверьте, любимый это оценит.

Завтрак для эстета / Фото Pinterest