Как устроить романтическое свидание, не выходя из дома: 10 вариантов на любой вкус

Если вы уже долго встречаетесь со своим партнером или даже женаты, свидание на двух вернет в отношения романтику и чувство влюбленности. Спланировать такое событие очень просто: достаточно немного креатива и одного свободного вечера дома – зато какого!

Для этого не нужно ехать далеко за город, тратить кучу денег выделять целые выходные. Устроить романтический вечер, повеселиться и насладиться компанией друг друга можно даже не выходя из квартиры. Вот несколько интересных идей для свиданий дома, которые сделают обычный будний день действительно особенным для вас двоих.

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Устройте домашний книжный магазин

Как давно вы брали в руки печатные журналы или газеты? Предлагаем заглянуть в магазин за свежей прессой, а дома устроить вечер спокойствия и отдыха: устроиться с любимым на диване и читать под мягкий свет торшеров, обсуждая с партнером последние новости или интересности, о которых только что узнали.

Составьте список желаний

Это способ узнать больше друг о друге. Устройтесь поудобнее и начните составлять списки на будущее: куда бы хотели поехать, что попробовать, с кем встретиться и тому подобное. Осторожно, занятие может вас так захватить, что вы случайно спланируете спонтанное путешествие прямо на следующие выходные.

Читайте друг другу

Слушать приятный голос любимого, который с различными интонациями читает отрывок любимого произведения или поэзии – отдельный вид удовольствия. Хотя некоторые и стесняется своего голоса, однако такой интимный момент вас сблизит и заставит посмотреть на партнера по-новому.

Читать друг другу вслух – это так романтично / Фото Pexels

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Возьмите в руки акварели

Даже если вы никогда до этого не рисовали, не страшно. Любой урок по рисованию на ютубе, обычные акварельные краски, которыми вы рисовали в детстве, и хорошее настроение вам помогут. Попробуйте силы в живописи и создайте с любимым свои первые шедевры.

Вечер настольных игр

Вариант для тех, кто хочет повеселиться и даже в шутку поспорить со второй половинкой. Среди тысяч вариантов легко выбрать настольные игры на любой вкус: от обычной Дженги и стратегий до карточных игр или пикантных 18+.

Повеселиться помогут настольные игры / Фото Pexels

Складывать пазлы

Если настольные игры – это активность и взаимодействие, то составление пазлов больше похоже на медитацию. Это занятие поможет вам обоим расслабиться и вместе порадоваться своим успехам, когда вы наконец сложите краисвую картинку. Только не берите пазлы на несколько тысяч деталей – вам надо отдохнуть, а не напряженно искать мелкие кусочки и нервничать.

Вечер откровений

Забыли, когда разговаривали о чем-то, кроме работы, быта и детей? Самое время в покое поставить друг другу несколько интересных вопросов. В сети есть много книг, подборки и даже игр со списками вопросов для пар, о которых вы сами могли и не подумать. Поверьте, вы узнаете много интересного и нового о своем любимом.

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Домашняя дегустация

Конечно, профессиональные дегустация – это лучший вариант. Но если у вас нет такой возможности, никто не мешает приготовить вкусные закуски, взять несколько бутылочек вина и без спешки пробовать их, делясь друг с другом ощущениями и наблюдениями.

Устройте домашнюю дегустацию вин / Фото Freepik

Организуйте пикник

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Замечательно, если вы живете в частном доме и имеете двор. Тогда вам надо лишь найти хорошенький плед, немного закусок, приготовить любимые напитки и подобрать красивую посуду. Приятный вечер на свежем воздухе с видом на звезды гарантированы!

Сделайте что-то своими руками

Еще один способ сблизиться – совместный мини-проект из того, что есть под руками. Превратите старый комод в "винтажный", а старые джинсы – в стильные шорты, сделайте декор для дома своими руками или даже попробуйте изготовить самостоятельно свечу или мыло. Главное – вместе!