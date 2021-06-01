Самый высокий ирокез в мире: мужчина второй раз попал в книгу рекордов

Американец установил мировой рекорд, сделав длинный ирокез длиной 129 сантиметров! Такой эффектной прической мужчина не только поразил всех знакомых, но и побил свой предыдущий рекорд.

Год назад Джо Гризамор из Миннесоты уже попал в Книгу рекордов Гиннеса: его ирокез тогда достигал 107 сантиментов. На тот момент это был самый высокий ирокез в мире. Однако американец решил не останавливаться на одной вершине – и выйти на новый уровень, которого другим фанатам такой прически еще нужно постараться достичь.

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Джо не стригся с 2013 года, поэтому отрастить волосы для нового рекорда было несложно. А вот чтобы уложить волосы такой длины в идеальный правильный ирокез, ему понадобилась помощь мамы и парикмахерши с 30-летним опытом Кей Джеттман. К ней же Джо обращался и в прошлый раз, поэтому женщина согласилась и на новую авантюру.

Кей Джеттман и Джо Гризамор / Фото TikTok guinnessworldrecords

Они использовали ту же технику, что и в прошлый раз: Джеттман причесывала волос вверх постепенно, слой за слоем, потом наносила специальный спрей и сушила феном. В это время мужчина должен был сидеть на полу неподвижно, а его мама стояла на стульчике и поддерживала волосы сверху, пока они не будут устойчивыми.

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Процесс создания прически / Фото TikTok guinnessworldrecords

По правилам Книги рекордов Гиннеса, прическу не должны поддерживать никакие дополнительные конструкции, кроме средств для укладки волос. Кей Джеттман оказалась настоящим экспертом по ирокезам, ведь для такой прически ей понадобилось всего 45 минут и почти полная банка лака для волос.

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Мужчина установил мировой рекорд / Фото скриншот с видео KARE 11

Джо вспоминает, что его жена, Лаура, сначала скептически отнеслась к этой затее, однако он стоял на своем:

Лаура хотела, чтобы я был не таким самоуверенным и не шел на второй рекорд. Однако я понял: если существует такая возможность, то я хочу это осуществить,

– говорит мужчина

Он также признается, что не собирается состригать свои волосы после того, как установил мировой рекорд. Ему нравится быть заметным в толпе, к тому же такая прическа очень нравится его жене.

Полное видео процесса создания такой прически, можно посмотреть здесь: