Необязательно заканчивать кулинарные курсы, чтобы готовить изысканную пищу. Британский шеф-повар, преподаватель йоркской кулинарной школы, Эндрю Диксон поделился хитростями, которые могут приблизить любое домашнее блюдо до уровня высокой кухни.

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Воспользуйтесь его советами, чтобы в следующий раз поразить всех своих гостей!

Готовьте простые блюда

Эндрю Диксон советует не усложнять себе жизнь многокомпонентными блюдами, а обратить внимание на качественные продукты – в этом разница между обычной едой и изысканной.

Лучшим вариантом будет блюдо из свежих сезонных продуктов , ведь в это время они вкуснее всего. Не нужно добавлять в одно блюдо как можно больше вкусов и ароматов. Лучше готовить простые местные блюда: "Дайте продуктам говорить самим за себя", – замечает повар.

Готовьте блюда из сезонных продуктов / Фото Unsplash

Правильно используйте приправы

Кроме того, что Эндрю всегда использует свежую зелень, а не сушеную, он также признался, что одна из его любимых приправ – это тмин, который дает фантастический аромат.

Маленький секрет



Перед тем, как добавлять тмин в какое-то блюдо, повар советует обжарить его в сливочном масле до золотистого цвета.

Также универсальный вариант, который сделает лучше любое рыбное или мясное блюдо – это соус с добавлением сока цитрусовых.

Подбирайте текстуры

Если вы хотите поднять свое блюдо на действительно новый уровень – экспериментируйте с различными текстурами. К примеру, вместо обычного пюре приготовьте картофель в духовке с хрустящей корочкой , с розмарином и тимьяном. Даже простое блюдо будет выглядеть и ощущаться изысканно, если подобрать правильные текстуры.

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Как приготовить идеальный стейк

Шеф-повар рассказал, что для идеального стейка важно не время приготовления и толщина, а температура. Если вы часто готовите это блюдо, он советует приобрести термометр для мяса и измерять температуру во время приготовления. Какой температуры должно быть мясо разной степени прожарки:

Rare (с кровью) – 40 ° C

Medium rare (слабо прожаренное) – 45 ° C

Medium (средне прожаренное) – 50 ° C

Welldone (прожаренное) – 60 ° C

Для идеального стейка важна температура / Фото Unsplash

Не спешите