Раскрыла секрет идеального цвета: Сальма Хайек показала, как быстро скрыть седину
Источник:People
С сединой сталкиваются все. И звезды мирового масштаба здесь не являются исключением.
Недавно Сальма Хайек показала, как быстро скрыть седину, чтобы не приходилось красить волосы каждый месяц. В чем секрет звезды, рассказываем далее.
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Как Сальма Хайек скрывает седину
57-летняя актриса Сальма Хайек не так часто делится своими блестящими бьюти советами, но недавно она опубликовала видео в инстаграм, где показала поклонникам, как ухаживает за волосами и скрывает седину.
Посмотрите на все эти белые волосы. Так в чем секрет? Как можно иногда скрыть его, не окрашивая его? Я просто наношу тушь,
– сказала звезда, проводя пальцами по волосам, чтобы показать седину.
В ролике знаменитость показала, как наносит тушь на волосы, а пряди не только чернеют, но и становятся более гладкими.Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.
Как Сальма Хайек скрывает седину: смотрите видео
Затем актриса добавила, что имеет еще один секрет для идеального цвета волос. Парикмахер звезды нанес спрей для покрытия корней на ее волосы, и за несколько секунд ее седина снова стала черной.
В результате мне не нужно краситься каждые три недели,
– объяснила Сальма Хайек.
Звезда также заметила, что ей более чем комфортно с натуральными волосами, однако иногда люди, с которыми ей приходится работать, выступают против седины.