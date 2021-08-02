Семья обнаружила на стенах дома послание с 1975 года: автора нашли

Во время ремонта семья из Великобритании нашла странный стих о путешествиях во времени просто под старыми обоями. Благодаря фейбуку удалось найти автора этого творчества и поговорить с ней.

После переезда в новую квартиру в Аккрингтоне в начале этого года, семья Мерфи только сейчас взялась за ремонт. Сдирая оригинальные обои, которые остались там еще с 1975 года, дочь увидела надпись на стене и сразу рассказала об этом отцу, Карлу.

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Слова удалось разобрать, оказалось, что это целый белый стих:

Я здесь, ты там, разделенные временем.

Каково в будущем?

А может, я – прошлое?

Единственный ответ на это: я – твое прошлое, ты – мое будущее.

Желаю тебе хорошего дня.

1975 Эйлин Уолмсли

Кто-то оставил послание на стене с 1975 года / Фото LancsLive

Семья надеялась, что имя и фамилия человека под сообщением принадлежит автору, поэтому решили ее найти. Карл сфотографировал стихотворение и выложил его на фейсбук, хоть связаться автором казалось невозможным.

Очень скоро какая-то женщина, прочитав сообщение в соцсети и узнав имя на стене, обратилась к главе семьи: "Я знаю Эйлин, думаю, что она переехала. Я постараюсь с ней связаться". Вскоре им написала и сама Эйлин Уолмсли, которая сейчас носит фамилию Палмер.

Девушка написала стихотворение на стене в 1975 году, его нашли только сейчас / Фото LancsLive

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62-летняя женщина была очень удивлена такой находкой. Оказывается, такое послание она написала еще подростком в 70-х годах:

Мне было 14 или 15 лет. Мы делали ремонт, и я подумала: ты либо делаешь что-то, либо не делаешь. В те годы я много думала о путешествии во времени и о том, как мы все связаны, поэтому написала такое стихотворение,

– вспоминает женщина

Эйлин также рассказала, что переехала в этот дом вместе с родителями, когда ей было всего 4 года. Как раз комната, в которой нашли стихотворение, была спальней для нее и ее сестры. В 18 лет она уехала учиться и наведывалась домой в Аккрингтон очень редко.

Эйлин Уолмсли с родителями и дочкой / Фото LancsLive

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А после смерти родителей ей стало очень трудно находиться в доме, где было столько воспоминаний, поэтому пришлось его продать. Однако она очень рада, что его купили такие замечательные люди:

Это все напомнило мне о моем романтическом настроении в те годы, и о том, как меняются поколения. Этот дом был неотъемлемой частью моей жизни. Я действительно рада, что они нашли этот стих, он принес мне столько воспоминаний,

– расчувствовалась Эйлин

Женщина также очень обрадовалась, увидев новый ремонт в доме, который сделал Карл и его семья.