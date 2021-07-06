Сюрреалистические фото итальянца, которые сломают ваш мозг: интересная подборка

Итальянский художник Алессандро Малосси с помощью техник редактирования превращает обычные, казалось бы, фото в интересные иллюзии, которые пугают своей реалистичностью. Некоторые выглядят оригинально и привлекательно, другие - жутко и даже немного тревожно. В любом случае их хочется рассматривать снова и снова.

Сейчас в багаже художника более 300 таких креативных работ, а на его страницу в инстаграме подписано 113 тысяч поклонников. Алессандро Малосси прославился благодаря своим фотоилюзиям – он сотрудничал с такими известными брендами Calvin Klein, Nike, Trussardi и т.д., организовывал выставки своих работ и давал интервью нескольким итальянским журналам.

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Для Bored Panda мужчина признался, что всегда был очень творческим человеком, еще с самого детства: "Я всегда думал, что нужно искать вдохновение там, где вдохновения, кажется, нет, и не бояться создать что-то необычное".

Предлагаем вместе посмотреть подборку интересных работ итальянского художника, которые еще называют "цифровой манипуляцией" – они обманывают наше зрение, заставляют сомневаться в реальности, а иногда даже задуматься.

Курение убивает

Жемчужина на своем месте

Никаких поцелуев!

Оригинальное видение

Художник видит что-то интересное даже в газовой плите

Единение техники и природы

С таким приборами не очень то и получится пообедать

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Это просто красиво

Музыкальные лекарства против всех болезней

Линзы в виде рыбки

Это настоящие две половинки

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Еще один интересный глаз

Наверное, не очень удобно в таких наушниках слушать музыку

Туалетная бумага, которой не каждый рискнет воспользоваться

Присмотритесь к надписи

Очень печальная иллюстрация

Интерпретация "Крика" Эдварда Мунка

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"Прада"

В твоих глазах – целый океан

Именно так чувствуют себя люди во время летней жары

Все фото: инстаграм Alessandro Malossi