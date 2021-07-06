Сюрреалистические фото итальянца, которые сломают ваш мозг: интересная подборка
Источник:Инстаграм Алессандро Малосси
Итальянский художник Алессандро Малосси с помощью техник редактирования превращает обычные, казалось бы, фото в интересные иллюзии, которые пугают своей реалистичностью. Некоторые выглядят оригинально и привлекательно, другие - жутко и даже немного тревожно. В любом случае их хочется рассматривать снова и снова.
Сейчас в багаже художника более 300 таких креативных работ, а на его страницу в инстаграме подписано 113 тысяч поклонников. Алессандро Малосси прославился благодаря своим фотоилюзиям – он сотрудничал с такими известными брендами Calvin Klein, Nike, Trussardi и т.д., организовывал выставки своих работ и давал интервью нескольким итальянским журналам.
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Для Bored Panda мужчина признался, что всегда был очень творческим человеком, еще с самого детства: "Я всегда думал, что нужно искать вдохновение там, где вдохновения, кажется, нет, и не бояться создать что-то необычное".
Предлагаем вместе посмотреть подборку интересных работ итальянского художника, которые еще называют "цифровой манипуляцией" – они обманывают наше зрение, заставляют сомневаться в реальности, а иногда даже задуматься.
Курение убивает
Жемчужина на своем месте
Никаких поцелуев!
Оригинальное видение
Художник видит что-то интересное даже в газовой плите
Единение техники и природы
С таким приборами не очень то и получится пообедать
Это просто красиво
Музыкальные лекарства против всех болезней
Линзы в виде рыбки
Это настоящие две половинки
Интересно Что с этим делать: 13 кухонных инструментов, о которых вы никогда не слышали – фото
Еще один интересный глаз
Наверное, не очень удобно в таких наушниках слушать музыку
Туалетная бумага, которой не каждый рискнет воспользоваться
Присмотритесь к надписи
Очень печальная иллюстрация
Интерпретация "Крика" Эдварда Мунка
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"Прада"
В твоих глазах – целый океан
Именно так чувствуют себя люди во время летней жары
Все фото: инстаграм Alessandro Malossi