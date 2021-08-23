Сложно угадать: 10 человек, которые совсем не выглядят на свой возраст – смешные фото

Возраст большинства людей достаточно легко определить, хотя бы в пределах одного десятка. Однако глядя на некоторых людей, так и хочется спросить: "Тебе 13 или 30?".

И именно так называется сообщество на Reddit, где пользователи выкладывают свои фото, друзей и родственников и удивляют других пользователей возрастом человека на фотографии. Кто-то в 14 выглядит на все 30, а некоторым почти 40-летним мамам дают максимум 15 лет. Смотрите и попробуйте угадать, сколько всем этим людям лет.

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"Что ж, я должен это запостить... Мне 31 год"

Фото Reddit ottawsimofol

"Верьте или нет, но на этом фото мне 38, а сыну – 9"

Фото Reddit DeeDee_58

"Моя мама и я в 1995 году"

Фото Reddit polski_pat

"Мой отец, которому на фото 19, держит своего сына на руках"

Фото Reddit ladyjriggs

"Я в 33 года выгляжу как 16-летний подросток, который только что получил водительские права".

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Фото Reddit lenoreluna

"Этот бедняга выглядит так в восьмом классе".

Фото Reddit Shameson4005

"Моей маме здесь 15 лет"

Фото Reddit Bobsledtohell

"Иду в 8 класс, но вроде на пенсию"

Фото Reddit notshelbybrewer

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"Моему другу никто не верит, что ему 14"

Фото Reddit Cream_Filled_Melon

"Я в 12 лет выгляжу 30-летней ведущей новостей"

Фото Reddit loophole4urpoophole