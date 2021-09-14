И смех, и слезы 10+ нестандартных фотографий с американских горок
Источник:Reddit
Похоже, что люди на американских горках делятся только на два типа. На какие именно? Оцените эту невероятно забавную подборку – и вы все поймете без лишних слов!
Кажется, что хотя бы раз в жизни нужно попробовать почувствовать этот нереальный адреналин от американских горок. Именно тогда вы поймете, к какой категории людей относитесь: к тем смельчакам, которые ходили бы сюда каждый день, или к тем храбрецам, которые однажды пришли на горки и больше никогда этого не сделают.
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Такие разные эмоции!
Фото imgur darebear92
Парню явно очень нравится
Фото reddit
Жаль, когда некого обнять
Фото reddit
Упс!
Фото reddit thenewyorkgod
"Я боюсь высоты. Боюсь этих горок. А друзья не только меня затянули, но и фотографию эту приобрели. Как видно на фото, мне очень понравилось"
Фото reddit
Этого парня так легко не испугаешь
Фото reddit
Просто идеальное фото!
Фото reddit majahelenelarsenЧто может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.
Телефон прощается со всеми
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Бедная девушка...
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А папа счастлив!
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