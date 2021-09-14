И смех, и слезы 10+ нестандартных фотографий с американских горок

Похоже, что люди на американских горках делятся только на два типа. На какие именно? Оцените эту невероятно забавную подборку – и вы все поймете без лишних слов!

Кажется, что хотя бы раз в жизни нужно попробовать почувствовать этот нереальный адреналин от американских горок. Именно тогда вы поймете, к какой категории людей относитесь: к тем смельчакам, которые ходили бы сюда каждый день, или к тем храбрецам, которые однажды пришли на горки и больше никогда этого не сделают.

Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?

Такие разные эмоции!

Фото imgur darebear92

Парню явно очень нравится

Фото reddit

Жаль, когда некого обнять

Фото reddit

Упс!

Фото reddit thenewyorkgod

"Я боюсь высоты. Боюсь этих горок. А друзья не только меня затянули, но и фотографию эту приобрели. Как видно на фото, мне очень понравилось"

Фото reddit

Этого парня так легко не испугаешь

Фото reddit

Просто идеальное фото!

Фото reddit majahelenelarsen

Телефон прощается со всеми

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус

Фото reddit moonshine12

Бедная девушка...

Фото reddit Jetsetter_

А папа счастлив!

Фото reddit