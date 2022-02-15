Совершенно не стареет: как бабушке удается выглядеть на 20
Источник:The Sun
64-летняя бабушка часто называют сестрой своей внучки. Она поражает сеть своей молодостью и энтузиазмом.
Сама Лесли Максвелл утверждает, что часто не может отбиться от молодых кавалеров, постоянно желающих с ней познакомиться. Как выглядеть в 64 на 20, рассказывает дальше.
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Женщина, которая не стареет
Кажется, Лесли Максвелл удалось найти настоящий рецепт эликсира молодости. 64-летняя женщина из Мельбурна стала известна в сети благодаря своей фигуре. Она тренируется 5 раз в неделю, чтобы поддерживать спортивное тело в тонусе.
Правила молодости / Фото The Sun
Женщина, которая получает больше комплиментов и имеет больше поклонников, чем ее молодая красавица-внучка, поделилась секретом своей молодости, который состоит всего из 6 правил.
Мы действительно можем вернуть процесс старения в обратном направлении с помощью чистого питания и эффективных физических упражнений. Наращивать мышцы, сжигать жир и иметь здоровое стройное тело – это зависит только от нас,
– рассказывает женщина.
Хороший вид Лесли помогает ей чувствовать себя уверенной даже в этом возрасте. Сейчас женщина в отношениях с младшим мужчиной, что совсем ее не беспокоит. Для нее важна жизненная энергия, а не возраст.
Женщина смотрится на 20 / Фото The Sun
6 правил молодости от Лесли Максвелл
- Избегайте употребления муки и сахара
- Никакой вредной пищи – вы можете позволить себе максимум один день в неделю пищевой свободы.
- Следите за количеством белка во время каждого приема пищи, его должно быть достаточно. Лесли съедает примерно 100 г в день (например, в 1 яйце содержится 6 г белка).
- Три упражнения для тонуса мышц: выберите себе занятия по вкусу, которые вы регулярно будете повторять. Желательно их выполнять с гантелями или другим утяжелителем. При этом следует задействовать следующие важные группы мышц: одна для спины, одна для груди и одна для ног, например, приседания. Впоследствии вы можете добавлять новые упражнения, когда вы станете более выносливыми.
- Прогуливайтесь на свежем воздухе в быстром темпе – это отличный способ сжигать лишние жиры и поддерживать мышечную массу.
- Будьте последовательны и выполняйте все правила.