Как спорить с партнером, чтобы укрепить отношения: 5 полезных правил
Источник:Self
Избежать любых ссор в паре просто невозможно. Однако мелочный спор может перерасти в настоящий скандал и даже расставание, если влюбленные выключают здравый смысл и действуют на эмоциях. Как правильно спорить, чтобы не навредить отношениям, знает эксперт по коммуникациям и отношениям Рэйчел ДеАлто.
Она убеждена, что важно не то, о чем вы спорите, а как вы это делаете. Всегда есть плохой способ ссориться, когда вы оскорбляете друг друга, и хороший, когда вы слышите друг друга. Рейчел ДеАлто рассказала, как правильно спорить на любую тему со своим партнером. После ее советов вы станете ближе друг к другу.
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Никаких оскорбительных слов
В порыве эмоций легко наговорить лишнего, и когда аргументов уже не хватает, перейти на оскорбления и обзывания. Но это только обесценивает ваши аргументы, и успокоившись вы горько пожалеете об этом: "Это слова, которые никогда не забываются, даже если их прощают", – говорит эксперт.
Она также отмечает, что называя человека оскорбительными словами, вы пытаетесь давить на какую-то его больную точку. А на самом деле это – лишь отражение вашей собственной боли.
Оскорбительные слова во время ссор не забываются / Фото Pexels
Попробуйте поставить себя на место партнера
В ссоре оппоненты часто сосредотачиваются только на своих претензиях – это распространенная проблема. Люди слушают только для того, чтобы продолжить дальше свое выражать мнение. Однако самое трудное – это не только выслушать точку зрения партнера, но и попробовать ее понять, подумать о мотивах поступков любимого.
Не сосредоточивайтесь на мелочах
В быту новоиспеченных влюбленных может многое раздражать: кто-то не моет за собой посуду, кто-то – разбрасывает вещи и тому подобное. Даже если вас такие вещи злят, хорошо подумайте, не обойдется ли здесь без обычного замечания или спокойного разговора?
Рейчел ДеАлто советует смириться с ним, что все неидеальны и мелкие разногласия будут случаться всегда: "Это не те основополагающие вещи, из-за которых стоит затевать взрывную ссору", – говорит эксперт.Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO
Будьте гибкими
Да, люди даже ссорятся по-разному. И если вы сторонник поговорки "Не ложитесь спать, поссорившись", то вашему партнеру может потребоваться время, чтобы остыть и собраться с мыслями. Учитывайте это и не заставляйте человека выяснять отношения здесь и сейчас.
Дайте партнеру время остыть / Фото Pixabay
Давить на человека – всегда плохая идея, ведь ссора может только затянуться: "Это никогда не работает, ведь у людей есть собственный способ борьбы со стрессом", – говорит ДеАлто.
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Уважайте друг друга
Есть несколько признаков, во время споров партнер относится к вам пренебрежительно:
- он обзывает вас
- не воспринимает вашу точку зрения
- каждый раз угрожает разорвать отношения
Такие вещи могут действительно навредить вашим отношениям и заставить вас больше не доверять этому человеку.