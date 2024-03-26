Массивность и многообразие элементов: какие украшения будут актуальны этой весной

Весна и лето - идеальное время, чтобы продемонстрировать свой набор украшений, который до этого прятался под слоями одежды. Ювелирные изделия добавят образам актуальности и индивидуальности.

На какие украшения обращать внимание в этом сезоне, чтобы быть в тренде, поделилась стилист Мария Лузакова. Чем разнообразить свой набор драгоценностей, рассказываем далее.

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Банты

Если в прошлом сезоне тренды украшений возглавляли розы, то этой весной на вершине моды банты. Из ткани или металла, из кожи или пластика, этого сезона этот элемент станет обязательным в гардеробах модниц.

Как выглядят украшения с бантами: смотрите фото

Массивные серьги

Как отмечает Мария Лузакова, массивные серьги также будут трендом в этом сезоне. Они помогут женщинам добавить акцентов и дополнить минималистичный образ.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Как выглядят массивные серьги: смотрите фото

Сердца

Стилист также рассказала, что украшения в форме сердец можно назвать "вечной классикой", которая хоть и с небольшим отличием, но особенно актуальна в этом году.

Украшения с сердцами: смотрите фото

В новом сезоне дизайнеры переосмыслили "классическое сердце" и показали, что размер имеет значение и стоит отдать предпочтение массивным украшениям.