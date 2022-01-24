Пенсионеры из Японии стали звездами сети: фото, покорившие инстаграмм
Источник:24 канал
Мужчина и женщина из Японии, которые замужем почти 40 лет, удивляют пользователей инстаграма своим невероятным вкусом.
Супружеская пара постоянно создает новые и оригинальные couple looks, демонстрируя свои стильные способности. О том, как можно модно одеваться, когда тебе за 60, рассказываем дальше.
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Супружеская пара поражает сеть своими образами
За оригинальными парными образами супругов в сети следят около 900 тысяч пользователей. С 2016 года они ведут свой блог, удивляя всех каждый раз новыми идеями. Уже после первых фото они смогли стать звездами сети.
Мужчина с женщиной каждый раз покупают новую одежду и умело создают стильные образы. Они предпочитают не одинаковые вещи, которые мы привыкли видеть в couple looks, а стильное сочетание различных деталей гардероба с акцентом на принты или цвета. Редакция Life24 делится подборкой экспериментов пары, которые удивят.
Стильные образы пары, которые влюбляют пользователей
Стильный полосатый принт / Фото с инстаграма
Какие милые образы с горохами / Фото с инстаграма
Яркий красный couple look / Фото с инстаграммой
Стильная черно-белая классика / Фото с инстаграма
Создали образ с помощью клетчатых деталей / Фото с инстаграма
Яркий синий акцент / Фото с инстаграммой
Очень милый парный образ / Фото с инстаграма
Зеленый акцент и немного креатива / Фото с инстаграма
Яркие эксперименты в стиле колорблокинга / Фото с инстаграма
Умело подобранные аксессуары прекрасно дополнили образ / Фото с инстаграма
Какой стильный couple look / Фото с инстаграма
Универсально и трендово / Фото с инстаграма
Полосатые детали и яркий красный / Фото с инстаграма
Просто и стильно одновременно / Фото с инстаграма