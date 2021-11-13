И стыдно и смешно: 10 забавных семейных фото, которые люди боялись показывать
13 ноября 2021 , 17:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Взгляните на свои старые фотографии в соцсетях или в семейных фотоальбомах 10-15-летней давности. Вы тоже это ощущаете? Тогда мы думали, что эти снимки очень крутые! А сейчас их лучше вообще никому не показывать.
Но не все прячут старые забавные фотографии. Пользователи Reddit поделились своими странными снимками со времен детства и юности. Обязательно просмотрите эту подборку – она однозначно поднимет настроение. Многие интересные детали из этих фото сейчас вообще нигде не увидишь!
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
"В конце 90-х я была похожа на 40-летнюю женщину"
Фото reddit
"На этом фото мне 12 лет. Да, я мальчик, а не девочка"
Фото reddit
Готы в 5 классе
Фото reddit
"Интересный 2008 год"
Фото reddit
"В 1997 году я была в костюме Саддама Хусейна на Хэллоуин"
Фото reddit
"В 1998 году я переехал в другой район. Там познакомился с ребятами, с которыми мы делали реслинг-шоу"
Фото reddit
"Я ходил в этих сапожках и зимой, и летом… Сложный 1993 год"
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"Отцы сделали для меня крест. Была у меня такая игра..."
Фото reddit
13 лет спустя
Фото reddit
"Я был в костюме бутерброда!"
Фото reddit