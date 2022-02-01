Свадьба зимой: как организовать идеальный праздник

Если вы планируете важное событие зимой, узнайте, как согреть праздник и гостей уместными деталями.

Даже обычные предметы декора могут добавить тепла в самые морозные дни. В нашем материале рассказываем, как правильно организовать зимнюю свадьбу и на что следует обратить внимание.

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Как организовать идеальную свадьбу зимой

Выберите подходящее место

Зимой при выборе локации стоит позаботиться не только о дизайне, но и комфорте гостей. Если формат праздника требует более расслабленного места, обратите внимание на уютный лыжный домик, который отлично подойдет для свадьбы в горах, или ботанический сад, укомплектованный необходимой техникой.

Добавьте огоньков



Больше огоньков / Фото Brides

Зимние праздники особенно атмосферные, ведь им подходит немало тематического декора, который сможет визуально утеплить локацию. Сказочные мерцающие огоньки можно выбрать под цвет вашей свадьбы и повесить на потолке, украсить столы или окна.

Утеплитесь

Особенно о комфортной верхней одежде следует позаботиться невестам. Подберите к свадебному наряду тематическую теплую накидку из экомеха. Конечно, вы можете снять ее для нескольких кадров, но провести всю церемонию без верхней одежды зимой – будет настоящим испытанием.

Экспериментируйте с высушенными цветами



Добавить сухоцветы / Фото Brides

Воспроизвести цветочную атмосферу зимой можно с использованием сухоцветов. Из них легко создать чудесную фотозону, невероятные инсталляции или украсить столы. К тому же вы можете использовать высушенные цветы для создания бутоньерок.

Совместите современность и эстетику прошлого

Зрительно согреть гостей можно огоньками в виде свечей на праздничных столах. Совместите их с современными декорациями и цветами, и вы будете удивлены нежным и стильным тандемом.

Приглушенная палитра

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь



Не бойтесь пастельных цветов / Фото Brides

Хотя зимние холода часто ассоциируются со стоящим бархатом ярких цветов, не спешите отказываться от пастельной цветовой палитры. Серия нежных серых платьев для подружек невесты на заснеженном фоне будет выглядеть сказочно.

Не забудьте о горячем шоколаде

Зимняя свадьба – идеальная пора для традиционных согревающих напитков: какао и горячий шоколад. Добавьте вкусности, например, зефир, мятные палочки, корицу и взбитые сливки, и коктейль тепла готов.

Церемония в помещении



Церемония в помещении / Фото Brides

Хотите организовать лучшую церемонию с трогательными речами зимой? Перенесите ее в помещение и подготовьте особые украшения: воссоздите зиму с помощью белых цветов, добавьте тепла свечами и сбалансируйте уместной зеленью. Если вы хотите украсить все шифоном, выбирайте светлую палитру слоновой кости.

Создайте зимнюю атмосферу

Хотите умело сочетать комфорт и красоту зимнего праздника? Выбирайте локацию с большими панорамными окнами. А мерцающие огоньки и стеклянные шарики станут лучшими друзьями.

Сделайте акцент на дымоходе



Акцент на дымоходе / Фото Brides

Согреть свой зимний праздник можно атмосферными деталями. Вам пригодится даже декоративный дымоход. Добавьте щедрые цветочные композиции и наслаждайтесь особой атмосферой.

Пледы для гостей

Греть гостей вашего празднования можно не только шоколадом и декором, но и теплыми пледами. Этот реквизит точно не будет лишним на вашем праздновании, особенно если вы планируете церемонию на улице.

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Добавьте бархата

Бархат рискует стать главным гостем вашего празднования. Эта роскошная ткань умело окрасит платья подруг невесты, столы и бутоньерки.