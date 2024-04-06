Помогут создать стильный и изысканный образ: какие аксессуары выбрать для весны 2024
Источник:Ukr.Media
Даже самый сдержанный и простой образ может превратиться в модный лук благодаря удачному дополнению.
Какие аксессуары в этом году будут актуальными и помогут без особых затрат создать яркий и стильный образ, рассказываем далее.
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Сумка с животным принтом
Выбирать дорогую сумку из настоящей кожи животных, чтобы выглядеть модно, совсем не обязательно. Можно обратить внимание на изделия с животным принтом. Они станут хорошим дополнением к трендовым образам и придадут им неповторимую изюминку.
Как выглядит сумка с животным принтом: смотрите фото
Ремень из кожи
Красивый кожаный ремень удачно дополнит актуальные образы и будет универсальным аксессуаром, ведь он сочетается практически с любой одеждой.
Стилизация кожаного ремня: смотрите фотоЧи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
Украшения из жемчуга
Жемчуг – самый модный элемент украшений в этом году. Выбрать можно как серьги, так и ожерелье. Любое изделие найдет место в гардеробе и будет служить хорошим акцентом к весенним образам.
Как жемчуг выглядит в образах: смотрите фото
Шелковый платок
Это самый простой, бюджетный и универсальный способ произвести впечатление. Для весны можно выбрать несколько цветов платков и экспериментировать с ними, создавая множество трендовых образов.
Платок в моде: смотрите фото
Солнцезащитные очки
Кроме реальной пользы, которую они приносят, защищая глаза от солнечных лучей, очки также могут хорошо справиться с декоративной функцией.
Как дополнить образ очками: смотрите фото
Существует множество форм и цветов этих аксессуаров, поэтому здесь также есть широкое поле для экспериментов и создания совершенно разнообразных дизайнов.