Подчеркнет все недостатки: стилисты назвали челку, которую не стоит делать

Челки сейчас в тренде. Они практически универсальны и подходят всем женщинам, независимо от возраста, цвета волос и формы лица.

Однако есть одна опасная форма челки, которая может исказить прическу и сделать образ не слишком удачным. Как выглядит такая стрижка, рассказываем далее.

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Какой челки лучше избегать

Большинство челок могут подходить к любым формам лица и внешности. Однако стилисты выделяют один тип стрижки, который довольно редко выгодно подчеркивает красоту женщин. Это прямая, низкая, густая челка.

Как выглядит такая стрижка: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Как объясняют эксперты, такая челка будет подчеркивать все черты лица – как преимущества, так и недостатки. Например, если у вас большой нос, тяжелая нижняя челюсть, объемный подбородок, глубоко посаженные глаза, с такой челкой все эти нюансы будут заметнее.

Если же у вас идеальные черты лица, то никаких ограничений нет. Экспериментировать можно даже с такой рискованной стрижкой.