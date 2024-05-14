Какое платье выбрать на выпускной 2024: главные трендовые модели

Выпускной - это важное событие в жизни каждой девушки. В этот день хочется выглядеть по-особенному.

Какое платье для выпускного бала выбрать, чтобы быть в тренде в 2024 году и выглядеть роскошно, рассказываем далее.

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Платья с объемными рукавами

Сейчас на пике популярности платья с объемными рукавами. Они могут быть разной длины, а также украшены вышивкой, бисером или другими принтами. Такие платья придадут образу игривости и точно не оставят без внимания.

Платье с объемными рукавами: смотрите фото

Платья с воланами

Платье с воланами – это еще один тренд среди выпускниц этого года. Воланы могут быть на юбке или же на линии плеч. Такие платья выглядят очень женственно и элегантно.

Платье с воланами: смотрите фото

Платья с объемными юбками

Также в моде платья с объемными юбками. Это классический образ на выпускной, но он не теряет своей актуальности. Такие модели хорошо подчеркивают силуэт и делают образ очень нежным, особенно если юбки легкие, но довольно пышные.

Платье с объемной юбкой: смотрите фото

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Платья с открытыми плечами

Не теряют своей популярности и платья с открытыми плечами. Такой наряд хорошо подчеркивает шею и линию плеч и добавляет изящества.

Платье с открытыми плечами: смотрите фото

Минималистичные платья

Такие платья отличаются лаконичностью, но выглядят элегантно и изысканно. Они подойдут тем, кто любит сдержанный, но элегантный стиль.

Минималистичное платье: смотрите фото

Платья в стиле этно

Уже несколько лет из трендов не выходят платья в этностиле. Это могут быть как вышитые платья, так и с вышитыми элементами.

Платье в этностиле: смотрите фото

Такой наряд обычно дополняют соответствующими аутентичными аксессуарами, что делает образ ярким и стильным.