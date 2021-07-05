Трудно поверить: невероятно реалистичные татуировки от польского мастера

Польский мастер Кароль Рибаковски создает настолько реалистичные татуировки, что их легко спутать с фотографией. Парень явно вас удивит!

Большинство работ талантливого польского мастера – портреты известных личностей из шоу-бизнеса, персонажи из кинофильмов и тд. Посмотрите на его работы – и вы не удивитесь, что к этому парню записываются на прием со всего мира.

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Примеры своих татуировок Кароль публикует в инстаграме: он уже собрал более 150 тысяч подписчиков. Удивительно, что кто-то может делать столь реалистичные рисунки!

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И даже портрет песика!

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