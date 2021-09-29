Главной страстью 44-летней учительницы Кари Уолберт с самой школы была обуви. А в 2012 году она впервые увидела туфли с золотистыми каблуками в виде единорогов – и больше могла пропустить ни одной причудливой пары.

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В доме есть отдельная гардеробная для обуви

За почти 10 лет ярких экспонатов стало так много, что ей пришлось выделить для коллекции целую комнату в доме. Оно и неудивительно, ведь женщина подсчитала, что всего у нее более 500 пар обуви.

В гардеробной Кари, кажется, есть все виды обуви: туфли на каблуках, на танкетке или на платформе, босоножки, сапоги и даже шлепанцы. Большинство обуви в коллекции женщины выглядит неординарно: они украшены блестками, мехом, перьями, накладными цветами, рожками и десятками других ярких элементов.

Учительница собрала коллекцию из 500 пар причудливого обувь

Фото Metro

Учительница собрала коллекцию из 500 пар причудливого обувь

Фото Metro

Учительница собрала коллекцию из 500 пар причудливого обувь

Фото Metro

Многие экземпляры странной коллекции британской учительницы изображают известных героев поп-культуры. Как вам каблуки в виде головы Дарта Вейдера из "Звездных войн" или целые Hello Kitty из японских мультиков?

Учительница собрала коллекцию из 500 пар причудливого обувь

Фото Metro

Учительница собрала коллекцию из 500 пар причудливого обувь

Фото Metro

В городе ее все знают

Мало кто решился бы просто так надеть эти неординарные туфли на прогулку. Но Кари смело носит их в своем городе, получив за это прозвище "Учительница с обувью". На улице ее трудно не заметить, поэтому люди часто останавливаются и спрашивают, где она взяла очередные туфли:

Мне нравится обувь, которую люди могут заметить и как-то прокомментировать. Я учительница, и ученики часто заходят ко мне в класс, чтобы посмотреть, какую обувь я надела сегодня,
рассказывает Кари Уолберт

Учительница собрала коллекцию из 500 пар причудливого обувь

Фото Metro

Учительница собрала коллекцию из 500 пар причудливого обувь

Фото Metro

Коллекционер тщательно заботится о предметах своего обожания. Она сохраняет все туфли в отдельных коробках, ведь брендовые упаковки выглядит красиво, а саму обувь так удобно складывать в комнате.

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Учительница собрала коллекцию из 500 пар причудливого обувь

Фото Metro

На все свои обувные сокровища женщина за все это время потратила более 40 тысяч долларов. Кари рассказывает, что часто не может себя контролировать во время покупок: "Я обычно покупаю новинки, две – три пары в месяц. Если я вижу пару, которая мне нравится, я обычно просто покупаю ее на месте. У меня совсем нет самоконтроля".

Однако сейчас расходов становится так много, а в месте в комнате – все меньше, что женщина признается: хотела бы немного обуздать свою страсть.