Главной страстью 44-летней учительницы Кари Уолберт с самой школы была обуви. А в 2012 году она впервые увидела туфли с золотистыми каблуками в виде единорогов – и больше могла пропустить ни одной причудливой пары.

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В доме есть отдельная гардеробная для обуви

За почти 10 лет ярких экспонатов стало так много, что ей пришлось выделить для коллекции целую комнату в доме. Оно и неудивительно, ведь женщина подсчитала, что всего у нее более 500 пар обуви.

В гардеробной Кари , кажется, есть все виды обуви : туфли на каблуках, на танкетке или на платформе, босоножки, сапоги и даже шлепанцы. Большинство обуви в коллекции женщины выглядит неординарно: они украшены блестками, мехом, перьями, накладными цветами, рожками и десятками других ярких элементов.

Фото Metro

Фото Metro

Фото Metro

Многие экземпляры странной коллекции британской учительницы изображают известных героев поп-культуры. Как вам каблуки в виде головы Дарта Вейдера из "Звездных войн" или целые Hello Kitty из японских мультиков?

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Фото Metro

Фото Metro

В городе ее все знают

Мало кто решился бы просто так надеть эти неординарные туфли на прогулку. Но Кари смело носит их в своем городе, получив за это прозвище "Учительница с обувью" . На улице ее трудно не заметить, поэтому люди часто останавливаются и спрашивают, где она взяла очередные туфли:

Мне нравится обувь, которую люди могут заметить и как-то прокомментировать. Я учительница, и ученики часто заходят ко мне в класс, чтобы посмотреть, какую обувь я надела сегодня,

– рассказывает Кари Уолберт

Фото Metro

Фото Metro

Коллекционер тщательно заботится о предметах своего обожания. Она сохраняет все туфли в отдельных коробках , ведь брендовые упаковки выглядит красиво, а саму обувь так удобно складывать в комнате.

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Фото Metro

На все свои обувные сокровища женщина за все это время потратила более 40 тысяч долларов. Кари рассказывает, что часто не может себя контролировать во время покупок: "Я обычно покупаю новинки, две – три пары в месяц. Если я вижу пару, которая мне нравится, я обычно просто покупаю ее на месте. У меня совсем нет самоконтроля".