Головною пристрастю 44-річної вчительки Карі Волберт з самої школи було взуття. А у 2012 році вона вперше побачила туфлі з золотистими підборами у вигляді єдинорогів – і більше могла пропустити жодної химерної пари.

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У будинку є окрема гардеробна для взуття

За майже 10 років яскравих експонатів стало так багато, що їй довелось виділити для колекції цілу кімнату в будинку. Воно й не дивно, адже жінка підрахувала, що всього має понад 500 пар взуття.

У гардеробній Карі має, здається, всі види взуття: туфлі на підборах, на танкетці чи на платформі, босоніжки, чоботи та навіть шльопанці. Більшість взуття в колекції жінки виглядає неординарно: вони прикрашені блискітками, хутром, пір’ям, накладними квітами, ріжками та десятками інших яскравих елементів.

Фото Metro

Фото Metro

Фото Metro

Багато екземплярів дивної колекції британської вчительки зображають відомих героїв попкультури. Як вам підбори у вигляді голови Дарта Вейдер із "Зоряних війн" чи цілі Hello Kitty з японських мультиків?

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Фото Metro

Фото Metro

У місті її всі знають

Мало хто наважився б просто так одягнути ці неординарні туфлі на прогулянку. Проте Карі сміливо носить їх у своєму місті, отримавши за це прізвисько "Вчителька із взуттям". На вулиці її важко не помітити, тому люди часто зупиняються і запитують, де вона взяла чергові туфлі:

Мені подобається взуття, яке люди можуть помітити та якось прокоментувати. Я вчителька, і учні часто заходять до мене в клас, щоб подивитися, яке взуття я вдягла сьогодні,

– розповідає Карі Волберт

Фото Metro

Фото Metro

Колекціонерка ретельно піклується про предмети свого обожнювання. Вона зберігає всі туфлі в окремих коробках, адже брендове пакування виглядає красиво, а саме взуття так зручно складати в кімнаті.

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Фото Metro

На усі свої взуттєві скарби жінка загалом за весь цей час витратила понад 40 тисяч доларів. Карі розповідає, що часто не може себе контролювати під час покупок: "Я зазвичай купую новинки, дві – три пари на місяць. Якщо я бачу пару, яка мені подобається, я зазвичай просто купую її на місці. У мене зовсім немає самоконтролю".

Проте зараз витрат стає так багато, а місці в кімнаті – все менше, що жінка зізнається: хотіла б трохи приборкати свою пристрасть.