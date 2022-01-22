Удивила не только детей: мама из Японии покоряет сеть креативными блюдами
Источник:Boredpanda
Мама из Японии умело превращает привычные блюда в произведения искусства. Рассказываем дальше о невероятном таланте женщины.
Произведениями этой женщины увлекается вся сеть. Мать троих детей решила заставить своих чад есть все, что она приготовит, очень интересным образом. Каждое свое блюдо она по-особому декорирует рисунками, поэтому еда выглядит не только аппетитно, но интересно. Делимся в нашем материале художественной подборкой.
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Мама из Японии удивила сеть своими блюдамиРекомендуем запастись вкусностями, ведь ваш аппетит точно разыграется во время просмотра.
Этот цыпленок приготовлен исключительно из полезных овощей.
Полезно, вкусно и красиво / Фото Boredpanda
Если употреблять много такой пищи, можно быстро стать похожей на героя инсталляции.
Какой милый Винни Пух / Фото Boredpanda
И как можно отказаться от такого завтрака.
Очень аппетитная яичница / Фото Boredpanda
Блюда могут быть не только вкусными, но и смешными.
Забавная инсталляция из картофеля / Фото Boredpanda
А эти призраки будут надоедать ночью тем, кто не доест свой крем-суп.
Крем-суп с привидениями / Фото Boredpanda
Невероятная съедобная инсталляция.
Какая красивая Русалка / Фото Boredpanda
Эту красоту даже немного жаль пробовать.
Какое милое блюдо / Фото Boredpanda
Битва креативных завтраков продолжается.
Еще одна аппетитная яичница / Фото Boredpanda
Этих шоколадных ежиков так и хочется попробовать на вкус.
Какие милые ежики / Фото Boredpanda
Невероятные съедобные улитки.
Какие забавные улитки / Фото Boredpanda
Полезный завтрак в компании Пятачка.
Невероятное блюдо / Фото Boredpanda
Эта выпечка – настоящее произведение искусства.
Так и хочется попробовать / Фото Boredpanda
Какой милый тост из Буратино.
Завтрак с Буратино / Фото Boredpanda
Даже обычную кукурузу можно "одеть" в интересный костюм.
Какой хороший костюм для кукурузы / Фото Boredpanda
Милые рыбки стали полезным печеньем для детей.
Как вам такое печенье / Фото Boredpanda