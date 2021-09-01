Удивительное рядом: 10+ неожиданных открытий людей, которых они раньше не замечали

1 сентября 2021 , 10:04
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Источник:

Reddit

Вы можете годами ходить одной и той же улице, но не видеть, что на одном из домов красивая фреска. Или же неожиданно увидеть, что узор на носке идеально совпадает с узором стен в магазине. Такие незаметные, на первый взгляд, вещи прекрасно поднимают настроение!

Пользователи Reddit удивляют других в сети забавными или просто милыми вещами, на которые они случайно наткнулись в обычной жизни. Они доказывают: в мире полно всего необычного, нужно только подмечать.

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"Мой носок очень похож на стены в раздевалке"

Фото Reddit Clustershot

"В Швейцарии я случайно увидела эту деревянную статую, на которую я очень похожа"

Фото Reddit Blueskyblonde

"У одного из домиков в Вашингтоне есть его миниатюрная копия"

Фото Reddit tomveiltomveil

"Недавно обнаружил, что некоторые стеклянные туфли из коллекции моего дедушки сделаны из урана"

Фото Reddit twentypeak27

"Я нечаянно сделала ногти с такой же текстурой и цветом, как колпачок на моем флаконе духов"

Фото Reddit skeeter2078

"Нашла 4-листовый клевер в старой книге стихов 1889 года"

Фото Reddit andretwothousand999

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"Сегодня я видел реального человека, который пользовался телефоном-автоматом"

Фото Reddit wildjurkey

"С желоба моего соседа растет подсолнух"

Фото Reddit dquillx

"По дороге домой нашел домики для гномов"

Фото Reddit gunit_reddit

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"Это бутылочку с лекарством, покрытую ракушками, выбросило на берег"

Фото Reddit throwawayontherange

"Маленькая сова, которую мой папа нашел в нашем доме"

Фото Reddit Arthur-Bousquet

"У меня на ноге есть кусочек, на котором никогда не бывает мурашек"

Фото Reddit mcrfreak78

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"Одинокое растение, растущее в единственных лучах света на улице в Италии"

Фото Reddit gtfoffmyturtle

Автор: Ірина Продан