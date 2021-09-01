Удивительное рядом: 10+ неожиданных открытий людей, которых они раньше не замечали

10:04

Вы можете годами ходить одной и той же улице, но не видеть, что на одном из домов красивая фреска. Или же неожиданно увидеть, что узор на носке идеально совпадает с узором стен в магазине. Такие незаметные, на первый взгляд, вещи прекрасно поднимают настроение!