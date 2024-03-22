Увлажнение и SPF – мастхэв: дерматолог рассказала об особенностях ухода за кожей весной
Источник:"РБК-Украина"
После зимы кожа нуждается в особом уходе. Необходимо обогатить ее витаминами, позаботиться об увлажнении и использовать SPF-защиту.
Дерматолог Ольга Тарнавская также добавляет, что необходимо также позаботиться о состоянии организма в целом. Так, стоит добавить в рацион растительные жиры, поддерживать водный баланс и обогащать организм витамином D.
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Что же касается ухода за кожей, то стоит обратить внимание на 4 важных этапа:
- очищение,
- увлажнение,
- особый уход за Т-зоной,
- SPF-защита.
Ольга Тарнавская подробно рассказала о каждом этапе ухода и на что надо обратить внимание весной.
Какие особенности ухода за кожей весной
Дерматолог отметила, что весной стоит выбирать очищающие средства без агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Как и всегда, необходимо сбивать макияж и тщательно очищать кожу, однако – не до скрипа.
В общем, очищение кожи лица состоит из трех этапов:
- снятие макияжа (к примеру, смыть косметику можно мицеллярной водой или гидрофильным маслом),
- очищение кожи пенкой, гелем, муссом или другим средством, который для этого предназначен,
- пилинг или неагрессивный скраб, который необходимо использовать 1 раз в неделю.
Также важно уделить внимание Т-зоне.
Блеск на лбу, носу и подбородке после зимней спячки можно запросто принять за жирную кожу. Но не спешите с этим. Т-зоне нужен отдельный уход. Именно здесь чаще всего образуются черные точки и воспаления,
– объяснила дерматолог.
Чтобы Т-зона была увлажненной, необходимо использовать тоники. Они балансируют уровень рН и позволяют другим компонентам проникнуть в кожу.
Тоник – важный этап ухода за кожей / Фото Freepik
После зимы кожа нуждается в интенсивного увлажнения, поэтому стоит использовать крем или эмульсию. Лучше выбрать средства, которые имеют легкую текстуру, чтобы им можно было наносить массажными движениями. Стоит не забывать и о зоне вокруг глаз – она также нуждается в увлажнении.
Дерматолог добавила, что для эффективного увлажнения следует выбирать средства, которые имеют высокое содержание витаминов Е, С, ресфератрола, альфа-липоевой кислоты, гиалуроновой кислоты.
После зимы кожа теряет влажность. Виной тому погода и сухой воздух в отапливаемых помещениях. Процедуры для увлажнения могут быть разными: утренние, дневные и ночные кремы, маски, питательные составы,
– добавила врач.
Учитывая это, увлажняющие средства должны содержать следующие компоненты:
- антиоксиданты: ресвератрол, витамины С и Е, коэнзим Q10;
- увлажняющие компоненты: гиалуроновая кислота, сквалан, глицерин;
- манноза, рамноза;
- масла и экстракты растений.
Важнейшим этапом в уходе за кожей является SPF-защита. Солнечная погода дарит не только витамин D, но и излучает ультрафиолет, который негативно влияет на незащищенную кожу. Излучение может вызвать преждевременное старение, пигментацию, появление новых родинок и тому подобное. Поэтому следует использовать крем с SPF с защитными фильтрами не менее 30.