Узнаете и себя: 10 вещей, которые пары заметили только тогда, когда стали жить вместе
Источник:Reddit
Многие пары перед свадьбой хотят узнать больше друг о друге и жить вместе. Испытания бытом проходят далеко не все, ведь открываются все минусы человека, а некоторые привычки просто поражают.
Пользователь на сайт Reddit заинтересовался этим и поставил другим вопрос: "Пары, которые съехались вместе, что вас больше всего удивило в жизни с мужем / женой?". На него посыпались разнообразные ответы. Вот самые распространенные из них, знакомые многим влюбленным, которые только начинают жить вместе с партнером.
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1. Душ вместе
"На самом деле, достаточно сложно нормально помыться в душе вместе с другим человеком", – Being_grateful
2. Животные могут изменять
"Кошка, которую я растил с тех пор, как она была котенком и любила меня больше самой жизни, готова бросить меня и полюбить кого-то другого в одно мгновение", – [deleted]
3. Объятия в постоянном доступе
"Как трудно вставать утром, когда тебе есть кому прижаться", – FavorsForAButton
Очень трудно встать, когда ты в объятиях любимого / Фото Pexels
4. Количество туалетной бумаги
"Я всегда знал, что женщины тратят больше туалетной бумаги, чем мужчины, но я никогда не думал, насколько. Дошло до того, что я брав пачку бумаги каждый раз, когда был в магазине", – NoahtheRed
5. Сколько человек тратит времени
"Настоящим шоком для меня стало то, как много времени мой муж проводит в туалете", – spindlemaker_magpieГоворят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO
6. Вам лгали
"Я думала, что хорошо готовлю, пока мы не начали жить вместе, а он не стал готовить еду. Он меня поразил! Теперь я вспоминаю то время, когда мы только начали встречаться, он ел мою еду и говорил, что это лучшее, что он когда-нибудь пробовал, маленький лжец ", – SuperSailorSera
О ваших кулинарных талантах партнер может и привирать / Фото Unsplash
7. Пустые полки
"Прожив с ним 4 года, я открыла ящик "его" комода... И он был пуст. Очевидно, он подумал, что это мой комод и не пользовался им. Он кладет носки и нижнее белье в тумбочку. Теперь мне интересно, какая еще мебель в нашем доме пустая? " – waineofark
8. Нет личного пространства
"Узнала, что ваш партнер может следовать за вами по дому везде, просто так", – Kikrokzz123
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9. Различные привычки
"Оказывается, что даже полотенца можно складывать неправильно", – math9958
10. Много, очень много волос
"Однажды я вытащил Чубакку из раковины в ванной", – brownlawn