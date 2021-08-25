Вдохновилась сериалом: мастерица создает невероятные бумажные костюмы

Британская художница создала коллекцию одежды в стиле эпохи Регентства, сделанного полностью из бумаги. На такую ​​необычную работу ее вдохновил известный костюмированный сериал "Бриджертоны".

Стефани Смарт - художница-декоратор из британского города Брайтон, которая создает костюмы и платья не из дорогого шелка или бархата. Ей достаточно бумаги и ниток, чтобы воплотить в жизнь свои смелые идеи. На этот раз она вдохновилась популярным в прошлом году сериалом "Бриджертоны" и ярким фильмом "Эмма".

Читайте также Итальянцы выбирают украинское: коньяки Украины открыли новое экспортное направление

Мастер вручную сделала из бумаги платья, мужские формы, жакеты, шляпки и даже обувь. Все эти элементы гардероба выглядят действительно изысканно и пышно. Художница позаботилась о детализации, чтобы все наряды выглядели точно, как те, что носили представители "высшего света" в эпоху Регентства.

Что такое эпоха Регентства

Это короткий период в британской истории между 1811 и 1820 годами, когда страной правил принц-регент – будущий король Георг IV.

Все наряды от Стефани выглядит действительно реалистично, порой их трудно отличить от настоящих, из ткани.

Уникальные наряды из бумаги, сделанные вручную / Фото Daily Mail

Чтобы достичь такого потрясающего эффекта художница каждый раз использует разный материал. Это не только привычная нам бумагу, на которой пишут или печатают, но и папиросная бумага, бумажные скатерти и даже бумага, которую обычно используют, чтобы защитить продукты от жира.

Я люблю видеть удивление людей, когда они понимают, что это не бумага, а ткань,

– признается Стефани

Художница использует технику квиллинга, сминая, сгибая и склеивая бумагу в нужном ей форме. Это позволяет ей точно имитировать орнаменты и узоры на ткани.

Все платья и костюмы очень детализированные / Фото Daily Mail

Потрясающие пышные платья и элегантные костюмы выставляют в исторической загородной усадьбе Firle Place в Восточном Сассексе. Старинный интерьер – идеальный фон для бумажных творений художницы, они выглядят органично, ведь помещение придает им особой подлинности.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

Историческая усадьба стала замечательным фоном для нарядов в стиле эпохи Регентства / Фото Daily Mail

Интересно Сохраните свои воспоминания: 4 простые способы высушить цветы

Выставка продлится с 29 августа по 26 августа, ее будут сопровождать различные практические семинары и доклады. Для Стефани Смарт такая искусная работа с бумагой и подобные выставки – не новинка. Женщина еще в 2017 году основала собственный дом моды, который имеет красноречивое название "Дом вышитой бумаги".