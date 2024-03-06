Легкое дыхание весны: 7 советов, как обновить декор интерьера после зимы

После зимы в обновлении нуждается не только природа, но и душа человека. Наверное, у каждого возникает желание обновить декор или что-то изменить в доме, чтобы чувствовалось дыхание весны.

Однако не стоит спешить делать ремонт или кардинально менять интерьер. Достаточно сменить несколько предметов декора, чтобы пространство было свежим и обновленным.

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Обновление спальни

Если возникло желание обновить декор и сделать его весенним, то стоит начать со спальни. Так, необходимо заменить тяжелые зимние одеяла на более легкие, а также выбрать новое постельное белье из натуральных тканей.

К слову, можно изменить и цветовую гамму в спальне. Так, классические или пастельные оттенки постельного белья также добавлять легкости и комфорта.

Освещение

С приходом весны продолжительность дня увеличивается, поэтому можно позаботиться и об обновлении светильников. К примеру, дизайнеры советуют заменить абажуры на лампах. Они помогут подчеркнуть стиль комнаты и придать ей той эстетики, которой хотите.



Освещение может кардинально обновить интерьер и придать легкости / Фото Unsplash / De an Sun

Картины

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Возможно такой совет будет банальным, но он точно является действенным. Дизайнеры утверждают, что изменение нескольких картин сможет кардинально изменить ощущение пространства. Если зимой в интерьер хочется добавить ярких красок и праздничности, то весной душа стремится легкости и свежести в пространстве. Поэтому лучше выбрать минималистичные картины в пастельных тонах.

Декоративные подушки

Обновить дизайн интерьера помогут и новые декоративные подушки. Для весенней поры, по мнению специалистов, стоит выбрать яркие узоры. К тому же необязательно каждый год покупать новые чехлы. К примеру, можно сразу подготовить варианты для каждого времени года и потом их менять.



Новые декоративные подушки и картины освежают интерьер / Фото Unsplash / Kenny Eliason

Цветы

Чтобы в доме чувствовалось дыхание весны, ключевым объектом должны стать цветы. Так, свежие сезонные тюльпаны не только придадут приятного аромата, но и создадут легкую и свежую атмосферу.

Журнальный столик

Едва ли не в каждом доме есть небольшой журнальный столик, на котором стоят любимые предметы. С приходом весны надо их обновить – замените книги и журналы на новые, добавьте свежих цветов и новых предметов декора.



Стоит добавить в интерьер больше цветов, чтобы создать весеннюю атмосферу / Фото Freepik

Аромат

Технически, ароматы для дома не являются предметом декора, однако запах в помещении создает особую атмосферу. С приходом весны стоит выбрать новый легкий и свежий аромат, который будет создавать весеннее пространство в квартире или доме.