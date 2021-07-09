Вот повезло: 15 фотографий, на которых люди зафиксировали нечто уникальное
9 июля 2021 , 21:19Читати новину українською
Источник:Reddit
Мир настолько разнообразен и уникален, что может удивлять нас каждый день. Главное – вовремя обращать внимание на мелочи!
Мы подготовили для вас подборку фотографий, где люди смогли зафиксировать что-то действительно необычное. Они вовремя поймали момент – и удивили многих своими действительно крутыми снимками. А вы когда-нибудь видели камень, который выглядит как миниатюрная копия Земли?
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