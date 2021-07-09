Вот повезло: 15 фотографий, на которых люди зафиксировали нечто уникальное

Мир настолько разнообразен и уникален, что может удивлять нас каждый день. Главное – вовремя обращать внимание на мелочи!

Мы подготовили для вас подборку фотографий, где люди смогли зафиксировать что-то действительно необычное. Они вовремя поймали момент – и удивили многих своими действительно крутыми снимками. А вы когда-нибудь видели камень, который выглядит как миниатюрная копия Земли?

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Дерево буквально поглотило этот знак

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Птичка талантливо "сходила в туалет"

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Вау!

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Морская звезда съела мидию внутри ракушки

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Фотограф удачно поймал момент: огонь похож на оленя

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в

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Парень нашел след динозавра во время рыбалки

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Парень прихлопнул комара, а он оставил свой след

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"Моя чашка с молоком выглядит так, будто она перевернута"

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"Так я впервые встретил богомола"

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Камень похож на миниатюрную копию Земли

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