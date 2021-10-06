Вот так совпадение: 10+ людей, которым повезло найти своего двойника

На свете живет уже столько людей – аж 7,7 миллиарда! Есть вероятность, что хотя бы кто-то из них будет похожим на вас. Некоторым людям с этим повезло: они случайно встретили своих двойников.

Интересно, что практически все герои нашей подборки специально их не искали. А просто однажды наткнулись на двойников в баре, самолете или, конечно же, в Интернете. А кто-то увидел двойников на футболках и даже на произведениях искусства. Только посмотрите эти фотографии: некоторые люди просто невероятно похожи!

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Трудно поверить, что это не братья!

Фото reddit ShoroukTV

"Подружка скинула фотографию незнакомки. Она – моя копия"

Фото imgur Sighhhh

"Муж моей подружки встретил незнакомца в самолете. Они пошли праздновать"

Фото твитер Sighhhh

Эти трое ребят играют в трех различных школьных оркестрах. Они – не братья

Фото reddit johnny3gud

О! Джефф Безос

Фото imgur DirkPiggler

Очень похожи!

Фото imgur An1onn

"Девушка встретила незнакомку. У них даже похожие татуировки"

Фото reddit rambro47

Нормально! У его двойника проблемы с законом. Или он актер

Фото imgur S**kieMcS**k

Вот это парень удивился, когда увидел своего двойника на картонке!

Фото reddit Ak47110

Даже в музее можно найти двойника!

Фото reddit sidshembekar

Девушка нашла двойника на специальном сайте. Они даже встретились!

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Фото imgur titoblah