Вот-вот оживут: японец рисует трехмерных золотых рыбок, поражающих реализмом

Кажется, что в этих мисках с водой плавают обычные золотые рыбки. Приходится очень долго присматриваться, чтобы понять – это не настоящие жители аквариума, а рисунки в смоле, созданные руками японского художника по уникальной техникой.

Фейф Донг – талантливый художник из Японии, который создает ультрареалистичные работы с золотыми рыбками, которые, кажется, просто застыли в воде и сейчас поплывут дальше. Такого впечатляющего эффекта мужчине удается достичь с помощью кропотливой техники.

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Долгая и очень детальная работа

Сначала художник заливает на дно выбранной сосуды немного прозрачной смолы и оставляет на 8 часов, пока она полностью не застынет. Только тогда Фейф Донг начинает свою работу: наносит первый слой акриловой краски – и снова заливает смолой, оставляя до полного высыхания. Так он может повторять до 20 раз, пока рыбка не будет готова.

На этом видео можно увидеть полный процесс создания такой работы:

Он "поселяет" своих любимцев в разные сосуды, которые подчеркивают их красоту: как в обычные миски или тарелки, так и в изящные раковины различных форм или деревянные ящики.

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Эта работа требует терпения и внимательности – всего этого хватает японском художнику, чтобы создать 3D-изображения. Благодаря осторожным и нежным мазкам у зрителя создается впечатление, что почти невесомые золотые рыбки двигаются очень легко и плавно.

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Сколько стоит такая "рыбка"

Невероятные работы Фейф Донг показывает на своей странице в инстаграме, где у него уже более 26 тысяч поклонников, а также продает на etsy. Цена на одно такое изделие стартует от 34 долларов и может доходить до 800 долларов – все зависит от размера и сложности работы.

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