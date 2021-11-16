Возможно все: 10 людей, которые занялись собой – и невероятно изменились
Источник:Reddit
Эти парни и девушки были очень недовольны своим внешним видом. Но, к счастью, им удалось перевернуть детские комплексы себе на пользу. Они долго трудились над тем, чтобы полностью измениться.
Герои нашей подборки многим пожертвовали ради своей цели. Зато теперь они невероятно рады результату. Еще несколько лет назад им было неприятно смотреть в зеркало, зато теперь – это само удовольствие! Но в любом случае помните: себя нужно любить, а не унижать. И никому не позволяйте оскорблять себя!
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