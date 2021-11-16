Возможно все: 10 людей, которые занялись собой – и невероятно изменились

Эти парни и девушки были очень недовольны своим внешним видом. Но, к счастью, им удалось перевернуть детские комплексы себе на пользу. Они долго трудились над тем, чтобы полностью измениться.

Герои нашей подборки многим пожертвовали ради своей цели. Зато теперь они невероятно рады результату. Еще несколько лет назад им было неприятно смотреть в зеркало, зато теперь – это само удовольствие! Но в любом случае помните: себя нужно любить, а не унижать. И никому не позволяйте оскорблять себя!

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Молодчинка!

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19 лет и 25 лет

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Парень – молодец! Разница на фото – 2 года

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"Это был интересный путь, который привел меня к таким переменам". 18 и 28 лет

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Еще одно перевоплощение за 10 лет

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"Наконец-то могу увидеть линию подбородка"

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Отлично парень похудел!

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8 лет спустя!

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Вау!

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32 года и 37 лет!

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