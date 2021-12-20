Все ради детей: 10 забавных поступков от родителей
Источник:Reddit
Заботливые родители часто готовы на все, чтобы их дети чувствовали себя хорошо и счастливо. Хотя иногда для этого нужно быть еще "изобретателями"!
Пользователи Reddit поделились смешными, а иногда и трогательными поступками, которые они совершали ради своих малышей. Один отец даже оделся в костюм миньона и проехался так с сыном в метро. Все ради того, чтобы порадовать своих детей.
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