Успеть все: 5 способов эффективно управлять временем

В сутках всего 24 часа и кажется, что успеть сделать все запланированное просто невозможно. Литературный редактор Юлия Мороз поделилась полезными техниками управления временем, которые позволяют ей справляться со многими задачами.

Сделать рабочие задачи, решить бытовые проблемы, забрать ребенка из школы, а еще найти время для мужа и для любимого хобби – как это все вместить в один день, неделю или месяц? Зная правильные техники тайм-мененджмента, вы сможете рационально распределять свое время и точно успевать все.

Читайте также Украина впервые завоевала золото на Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

1. Расставляйте приоритеты

Вам кажется, что ни одно дело на день нельзя отложить. Однако стоит хорошенько подумать: какие из них для вас самые важные и расставить их в своем плане на день по очереди. Не пытайтесь вместить в один день все: советуют записывать максимум 9 задач.

2. Самое сложное делайте первым

Всегда есть хоть одно дело, которое мы откладываем на самый конец дня, потому что оно нам неприятно, или занимает много времени, или отнимает много энергии и тому подобное. Вот за него лучше всего и взяться с самого начала, чтобы оно не портила настроение на целый день:

Поверьте, после выполнения тяжелого задания вам захочется скорее приступить и к другим: результат отличный, энергии полно, настроение супер,

– отмечает редактор

3. Делайте перерывы

Никто из нас не робот, поэтому даже в бешеном ритме жизни стоит отдыхать как морально, так и физически. Хотя бы сделайте 5-7 минут зарядки, попейте воды, пообщайтесь с коллегами. И ни в коем случае не берите в руки смартфон!

Делайте перерывы между задачами / Фото Unsplash

"Семь минут интенсивных тренировок могут дать лучшие результаты, чем час умеренных упражнений. Великолепные результаты за меньшее время, бесплатно и без снаряжения – разве не кайф?", – говорит Юлия Мороз

4. Научитесь сосредотачиваться

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

К примеру, известный метод Pomodoro:

Работаем непрерывно над определенной задачей 25 минут, установив таймер. Когда пройдет 25 минут и прозвенит таймер, сделайте короткий перерыв – 3-5 минут. Каждые четыре pomodoro делайте длинный перерыв – 15-30 мин.

Метод Pomodoro очень эффективен для работы / Фото Flickr

Или же используйте простой метод 90/30: непрерывно работать 90 минут, а затем отдыхать 30 минут.

Интересно Эмоциональный интеллект: как самостоятельно улучшить контроль над своими эмоциями

5. Изучайте новую информацию

Редактор признается, что о тайм-менеджменте можно говорить долго, ведь техник существует множество. Поэтому она советует самым углубиться подробнее в эту тему и прочитать одну или несколько книг из этого списка: