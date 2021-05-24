Как выглядели бы дети пар из известных фильмов и сериалов: интересная подборка

24 мая 2021 , 04:47
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Источник:

boredpanda

В любимых фильмах и сериалах нам часто западают в душу влюбленные пары, и так хотелось бы увидеть продолжение их истории - свадьбу и детей. К сожалению, в лентах это показывают далеко не всегда. Однако новые технологии позволяют нам увидеть, как могла бы выглядеть, к примеру, дочь Чендлера и Моники с "Друзей".

Один из авторов журнала Bored Panda, Хидрели Диао, продолжает удивлять читателей своими работами. Он сочетает известные пары, о семейной жизни которых в фильмах ничего не известно, и представляет, как могли бы выглядеть их дети. После просмотра этих фото начинаешь жалеть, что любовь между этими актерами – вымышленная. 

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Даймон и Елена, "Дневники вампира"

Моника и Чендлер, "Друзья"

Диана Принс и Стив Тревор, "Чудо-женщина"

Патрик и Кэт "10 причин моей ненависти"

Люк и Лорен, "Девочки Гилмор"

Ромео и Джульетта, "Ромео + Джульетта"

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Баффи и Спайк, "Баффи – победительница вампиров"

Джим и Пэм, "Офис"

Питт и Шарлотта, "Лучший стрелок"

Дилан и Бренда, "Беверли-Хиллз, 90210"

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Джо и Бек, "Ты"

Сан и Джин, "Остаться в живых"

Чиди и Элеонор, "В лучшем мире"

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Анна и Уильям, "Ноттинг Хилл"

Мере и Тед, "Все без ума от Мэри"

Все фото:  Хидрели Диао

Автор: Ірина Продан