Как выглядели бы дети пар из известных фильмов и сериалов: интересная подборка

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В любимых фильмах и сериалах нам часто западают в душу влюбленные пары, и так хотелось бы увидеть продолжение их истории - свадьбу и детей. К сожалению, в лентах это показывают далеко не всегда. Однако новые технологии позволяют нам увидеть, как могла бы выглядеть, к примеру, дочь Чендлера и Моники с "Друзей".