Как выяснить, что ваш парень изменяет: советы от експертка

Американская блогерша поделилась секретом, как за несколько минут выяснить, действительно ли парень изменяет. Нужен телефон и лишь несколько простых вопросов.

Николь Мур – популярная американская блогерша с 230 тысячами подписчиков в инстаграме, которая помогает людям строить здоровые отношения. В одном из недавних видео она поделилась простыми, но эффективными советами, как проверить, изменяет ли парень. Но мы предостерегаем критично относиться к таким правилам. Иногда любимый может просто перенервничать.

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Первый признак, на который стоит обратить внимание – это фото на заставке его телефона. Если там была фотография, где вы двое, а потом он почему-то поменял ее, то это повод задуматься, – считает Николь.

Женщина уверена, что парни могут специально забрать такую ​​фотографию, чтобы другие девушки не догадывались, что он занят. В таком случае стоит у него об этом спросить. Если он не сможет внятно объяснить, почему он это сделал, то в ваших отношениях могут быть проблемы.

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Еще один прием, на который стоит обратить внимание, тоже связан с техникой. Экспертка предлагает в любой момент просто попросить взять у любимого телефон. Если он спокойно отдает гаджет – значит, скорее всего, проблем нет. Если нет – стоит хорошо подумать над тем, что с вашими отношениями.

Третий признак – перерывы в общении. Если у парня есть любовница, то он может долго не отвечать на сообщения или звонки.

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"Влюбленным очень важно общаться в течение дня или сообщать друг другу, что происходит. Но изменщику будет трудно постоянно оставаться на связи. Он может пропадать на несколько часов", – объясняет Николь.