Вышла замуж, чтобы вернуть бывшего: что придумала тиктокерка
Источник:Yahoo lifestyle
Люди часто после расставания с любимыми совершают необдуманные и иногда нелогичные поступки.
Своим интересным опытом поделилась тиктокерка из Германии. Девушка попыталась вернуть своего бывшего очень оригинальным способом – она вышла замуж за другого.
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Девушка вышла замуж, чтобы вернуть бывшего
Она действительно только имитировала свадьбу, потому что хотела, чтобы ее любимый вернулся и "остановил" ее.
Вспоминаю время, когда я инсценировала свою свадьбу и устроила профессиональную фотосессию, чтобы он написал мне,
– рассказывает девушка.
Вышла замуж, чтобы вернуть бывшего / Фото Yahoo lifestyle
Она поделилась фотографиями из свадебной фотосессии и сообщила, что парень тогда так и не написал ничего. Пользователи сети были поражены такими усилиями и креативностью. Многие также отметили, что "невеста" выглядела великолепно. Для фотосессии она даже арендовала лошадь.
Одна из подписниц призналась, что когда-то делала то же, но у нее получилось вернуть любимого:
Я сделала это, и он остановил свадьбу и предложил выйти за него замуж,
– рассказала женщина.
Девушке стыдно за эту историю / Фото Yahoo lifestyle
Сейчас девушка вспоминает эту историю с улыбкой, поэтому решила рассказать об этом в видео. Она даже немного смутилась, когда показывала свои "свадебные" фотографии. Не все комментаторы поняли такой "ход":
- "Нужно было провести снятие помолвки".
- "Что бы ты сказала, если бы бывший тебе сделал предложение? Каков был план?".
- "Почему это должно заставить его вернуться".
- "Подождите, а как вы будете выглядеть, когда он узнает, что это ненастоящая свадьба".
- "Это может стать лучшим TikTok всех времен".
Некоторые отметили, что на руке девушки не было обручального кольца, поэтому это могло стать причиной неудачной попытки вернуть любимого.