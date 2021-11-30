Вышла замуж, чтобы вернуть бывшего: что придумала тиктокерка

Люди часто после расставания с любимыми совершают необдуманные и иногда нелогичные поступки.

Своим интересным опытом поделилась тиктокерка из Германии. Девушка попыталась вернуть своего бывшего очень оригинальным способом – она вышла замуж за другого.

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Девушка вышла замуж, чтобы вернуть бывшего

Она действительно только имитировала свадьбу, потому что хотела, чтобы ее любимый вернулся и "остановил" ее.

Вспоминаю время, когда я инсценировала свою свадьбу и устроила профессиональную фотосессию, чтобы он написал мне,

– рассказывает девушка.



Вышла замуж, чтобы вернуть бывшего / Фото Yahoo lifestyle

Она поделилась фотографиями из свадебной фотосессии и сообщила, что парень тогда так и не написал ничего. Пользователи сети были поражены такими усилиями и креативностью. Многие также отметили, что "невеста" выглядела великолепно. Для фотосессии она даже арендовала лошадь.

Одна из подписниц призналась, что когда-то делала то же, но у нее получилось вернуть любимого:

Я сделала это, и он остановил свадьбу и предложил выйти за него замуж,

– рассказала женщина.



Девушке стыдно за эту историю / Фото Yahoo lifestyle

Сейчас девушка вспоминает эту историю с улыбкой, поэтому решила рассказать об этом в видео. Она даже немного смутилась, когда показывала свои "свадебные" фотографии. Не все комментаторы поняли такой "ход":

"Нужно было провести снятие помолвки".

"Что бы ты сказала, если бы бывший тебе сделал предложение? Каков был план?".

"Почему это должно заставить его вернуться".

"Подождите, а как вы будете выглядеть, когда он узнает, что это ненастоящая свадьба".

"Это может стать лучшим TikTok всех времен".

Некоторые отметили, что на руке девушки не было обручального кольца, поэтому это могло стать причиной неудачной попытки вернуть любимого.